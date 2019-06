Ciclismo | Fabio Aru torna in gara! Domenica il sardo sarà al via del GP Città di Lugano!

oasport

(Di martedì 4 giugno 2019) L’annuncio arriva dal sito ufficiale del ciclistaAru tornerà in garaprossima, 9 giugno, nel GPdi Lugano. Il capitano della UAE Emiratesad indossare il dorsale di gara a poco più di due mesi dall’operazione all’arteria iliaca, resasi necessaria per permettere un regolare afflusso di sangue durante lo sforzo nelle competizioni. Il ciclista di Villacidro ha scritto sul suo sito ufficiale: “Ho seguito il previsto percorso di riabilitazione e recupero della condizione fisica dopo l’intervento, avvertendo sensazioni sempre positive e senza incontrare alcun problema. Alla luce di questo, in accordo con lo staff sanitario e i tecnici, abbiamo ritenuto utile partecipare al GP Lugano per assaggiare il ritmo di gara. Dopodiché faremo il punto della situazione per vedere qualeil passo successivo“. Nella gara elvetica possono ...

