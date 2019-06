Ciclismo | Fabio Aru rientra in gruppo | sarà in gara domenica 9 giugno al GP di Lugano

Ciclismo - Fabio Aru torna in gara! Domenica il sardo sarà al via del GP Città di Lugano! : L’annuncio arriva dal sito ufficiale del ciclista sardo: Fabio Aru tornerà in gara Domenica prossima, 9 giugno, nel GP Città di Lugano. Il capitano della UAE Emirates torna ad indossare il dorsale di gara a poco più di due mesi dall’operazione all’arteria iliaca, resasi necessaria per permettere un regolare afflusso di sangue durante lo sforzo nelle competizioni. Il ciclista di Villacidro ha scritto sul suo sito ufficiale: ...

Ciclismo - l’Italia non trova alternative a Vincenzo Nibali. Ciccone e Formolo ancora acerbi - fondamentale ritrovare Fabio Aru : Un’altra grande corsa a tappe è passata: ieri si è chiusa l’edizione numero 102 del Giro d’Italia. A Verona a trionfare è stato, non con poca sorpresa, l’ecuadoregno Richard Carapaz: tra i tanti nomi attesi alla vigilia è spuntato lo scalatore della Movistar, bravo e fortunato nello sfruttare le situazioni favorevoli che si sono create con il passare delle tappe. Seconda piazza con un po’ di delusione per Vincenzo ...

Ciclismo - Fabio Aru diventerà papà! Il Cavaliere dei Quattro Mori dà l’annuncio - quando tornerà in gara dopo l’operazione? : Fabio Aru diventerà papà: a dare il lieto annuncio è stato lo stesso ciclista che sul suo profilo Facebook ha pubblicato una foto insieme alla compagna Valentina mentre le accarezza il pancione, tutto accompagnato da un fiocchetto di colore rosa. Il Cavaliere dei Quattro Mori è dunque in attesa di una femminuccia, un evento che sicuramente gli darà grande morale. Un paio di mesi fa il sardo si è sottoposto a un intervento di angioplastica ...

Ciclismo - Fabio Aru e compagna in dolce attesa : femminuccia in arrivo… [FOTO] : Ciclismo, Fabio Aru e Valentina Bugnone avranno una femminuccia ed hanno deciso di comunicarlo oggi attraverso i social Ciclismo, Fabio Aru attraverso i propri account social ha fatto sapere al mondo che diventerà papà di una bimba. Prima una foto con la compagna Valentina Bugnone con le mani sul pancione, poi un altro post ancor più eloquente con il referto dell’ecografia e delle scarpette rosa che stanno a significare che la coppia ...

Ciclismo - Fabio Aru : “E’ stato un calvario - sto bene ma solo tra un mese potrò sapere quando tornerò in gara” : “Fabio Aru, come stai?“. Se lo chiedono in tanti. Il corridore sardo, reduce dall’intervento di angioplastica dell’arteria iliaca della gamba sinistra durante il quale è stato posizionato uno stent vascolare per risolvere la costrizione che impediva il regolare afflusso sanguigno durante la prestazione atletica, si sta riprendendo dal lungo periodo nero che lo ha visto in chiara difficoltà. Il sardo della UAE Team Emirates ha ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Torno a pedalare - Nibali deve vincere il Giro anche per me’ : Quello che inizia sabato prossimo da Bologna sarebbe dovuto essere il Giro d’Italia della rinascita nelle intenzioni e speranze di Fabio Aru ed invece lo scalatore sardo dovrà guardare la corsa da spettatore. Il corridore della UAE Emirates ha gareggiato per l’ultima volta alla Parigi Nizza, conclusa con un ritiro dopo un paio di tappe per poi scoprire di soffrire di un ‘occlusione dell'arteria iliaca, un problema che lo ha condizionato anche ...

Ciclismo – Fabio Aru fa il tifo per Nibali al Giro d’Italia e sull’intervento svela : “ho visto come si muovevano dentro” : Fabio Aru, l’operazione alla gamba e l’imminente partenza del Giro d’Italia: il sardo fa il tifo per Vincenzo Nibali Fabio Aru è tornato ad allenarsi: il sardo della UAE sta piano piano ritrovando il sorriso dopo l’operazione a cui si è dovuto sottoporre a causa di un problema all’arteria iliaca della gamba sinistra. Aru è tornato indietro nel tempo proprio a quell’intervento: “sono rimasto sveglio ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Adesso sto bene - spero di tornare per la Vuelta. Al Giro tiferó Nibali” : Fabio Aru e le sofferenze sono un brutto ricordo? Sembrerebbe di sì. Il corridore sardo poco più di un mese fa si è sottoposto presso il Nuovo Ospedale di Prato-Santo Stefano ad un intervento di angioplastica dell’arteria iliaca della gamba sinistra durante il quale è stato posizionato uno stent vascolare per risolvere la costrizione che impediva il regolare afflusso sanguigno durante la prestazione atletica. L’operazione, eseguita dal Dottor ...