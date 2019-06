Ci sarà una reunion di Dawson’s Creek dopo quella di Beverly Hills 90210? Joshua Jackson

Il Segreto Anticipazioni 5 giugno 2019 : Camelo consegna a Saul una pistola. L'Ortega sarà costretto a usarla? : Carmelo chiede a Saul di proteggere Severo e la sua famiglia dai Molero. Per questo gli consegna una pistola.

Ballando con le stelle - Lasse e Sara una coppia dopo la vittoria? Parla la Di Vaira : "Mi ha conquistata" - : Serena Granato Sara Di Vaira ha chiarito la sua posizione circa il rumor che la vedrebbe innamorata di Lasse Matberg, la web-star norvegese con cui la maestra di ballo si è aggiudicata la vittoria di "Ballando con le stelle" Lo scorso venerdì 31 maggio è stata trasmessa l'ultima puntata di "Ballando con le stelle", il format sul ballo condotto da Milly Carlucci, che ha visto trionfare la coppia formata da Lasse Matberg e Sara Di ...

No More Heroes 3 sarà annunciato all'E3 2019? Suda51 stuzzica la fantasia dei fan con una character art : Goichi 'Suda51' Suda, director di giochi come No More Heroes, Killer7 e Travis Strikes Again: No More Heroes per Nintendo Switch, ci ha regalato il primo assaggio di qualcosa di nuovo che apparirà all'E3 la prossima settimana, segnala Nintendolife.Già sapevamo che lo sviluppatore stava pianificando di condividere qualcosa durante l'evento, all'inizio di quest'anno affermò di avere "qualcosa di bello da annunciare" ma, al momento, non abbiamo ...

Lancia una bici al passaggio del Giro d'Italia - identificato sarà espulso dall'Italia : Un grave episodio ha segnato giovedì scorso la 18^ tappa del Giro d'Italia. Durante il transito della corsa ciclistica nella Marca, a Conegliano, in provincia di Treviso, un uomo, che indossava una felpa grigia con cappuccio per non farsi riconoscere, ha Lanciato in strada una bicicletta. L'episodio non è passato inosservato: infatti milioni di persone dall'Italia e dal mondo, attraverso le telecamere Rai, hanno assistito a questo gesto, ...

Emma Marrone annuncia una pausa dalla musica. sarà nel cast del nuovo film di Muccino : “Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura”. È la stessa Emma Marrone ad annunciarlo su Instagram, postando una foto di quello che sembra essere un copione. “I migliori anni” c’è scritto di Gabriele Muccino e Paolo Costella.A quanto pare la cantante salentina sta per lanciarsi nella recitazione. Lei stessa confessa di volersela vivere a pieno, anche se non nasconde l’emozione: ...

New Amsterdam 2 ci sarà? Su Canale 5 il gran finale della prima stagione con una morte eccellente : New Amsterdam 2 ci sarà oppure no? Il seguito del medical drama non è in dubbio, non dopo il rinnovo arrivato dalla NBC che ha già annunciato che ci saranno nuovi episodi e non poteva essere altrimenti. Il finale della prima stagione lascerà tutti con il fiato sospeso visto che porterà in onda un ultimo momento al cardiopalma e che è destinato a far discutere il pubblico per tutta l'estate per volontà dello stesso David Schulner che ha ...

Ballando con le Stelle 2019 - la vincitrice Sara Di Vaira (senza Lasse Matberg infortunato) a Blogo : "Finalmente! Vincere al decimo anno è un'incoronazione!" (Video) : Ieri sera, venerdì 31 maggio 2019, Lasse Matberg e Sara Di Vaira hanno trionfato al termine della finale della quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle, il varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.Noi di TvBlog eravamo lì all'Auditorium Rai del Foro Italico, pronti per intervistare i vincitori di quest'edizione di Ballando. A causa dell'infortunio che ha colpito Lasse Matberg durante la finalissima contro Ettore Bassi e ...

Lasse Matberg e Sara Di Vaira/ Lei piange : 'E' una persona bellissima' - Ballando 14 - : Lasse Matberg e Sara Di Vaira sono tra le coppie giunte alla finale di Ballando con le Stelle 2019: il vichingo riuscirà a conquistare la vittoria?

Un nuovo dispositivo Google Nest certificato dalla FCC - sarà una sveglia intelligente? : Un nuovo dispositivo della serie Google Nest è stato certificato dalla FCC. Potrebbe trattarsi di una sveglia intelligente, ma mancano i dettagli. L'articolo Un nuovo dispositivo Google Nest certificato dalla FCC, sarà una sveglia intelligente? proviene da TuttoAndroid.

Tottenham-Liverpool - Klopp : “sarà una lotta come in ogni finale” : “L’anno scorso non eravamo i favoriti con il Real Madrid, quest’anno non e’ molto chiaro chi lo sia”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24, del tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia della finale di Champions League in programma domani sera contro il Tottenham. “Abbiamo fatto piu’ punti di loro in Premier, abbiamo vinto due partite contro il Tottenham, ma sempre per 2-1, ...

Overwatch : secondo Blizzard sarà possibile creare una serie di progetti ambientati nell'universo di gioco : Il CEO di Blizzard J. Allen Brack ha recentemente parlato del futuro dei giochi sviluppato dalla sua compagnia. In particolare il presidente si è soffermato a parlare di Overwatch.Dopo l'introduzione del workshop che ha visto la nascita di nuove ed interessanti modalità di gioco, Brack ha svelato che la compagnia ha molte idee soprattutto nella creazione di nuovi universi tutti incentrati su Overwatch.In un'intervista con Game Informer, Allen ha ...

I contenuti post lancio di Call of Duty : Modern Warfare saranno un'esclusiva PS4 per una settimana : Nella giornata di ieri è stato pubblicato il primo trailer dedicato a Call of Duty: Modern Warfare, in arrivo ad ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Tuttavia ancora una volta Sony ha confermato che i contenuti post lancio del gioco arriveranno in esclusiva per 7 giorni ai giocatori PS4.Questo dettaglio, come riporta VG247, è stato confermato da tutti i media di Call of Duty: Modern Warfare condivisi sui canali ufficiali di Sony, come ...

Il Segreto anticipazioni : ALVARO fa una rivelazione ad ELSA - quale sarà? : Nelle future puntate italiane de Il Segreto, nascerà una storia tra ELSA Laguna (Alejandra Meco) ed ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni), il nuovo dottore di Puente Viejo? La storyline legata a questa nuova “coppia” sarà sempre più complessa e, proprio per tale ragione, è necessario ricapitolare meglio tutto quello che succederà… Il Segreto, spoiler: ELSA dà soldi ad ALVARO Le anticipazioni segnalano che ELSA, dopo aver aiutato ALVARO ...

Albania - il primo festival di musica elettronica sarà una (ri)scoperta per tutti : Un tempo erano loro a cercare riparo sulle nostre coste. Il regime comunista di stampo paranoide di Enver Hoxha si era frantumato e sciolto come un grumo di illusioni a un sole non dell’avvenire. E aveva lasciato sul campo solo una distesa infinita di macerie psicologiche ed economiche. D’altronde il dittatore rosso aveva pensato più che altro alla propaganda, e a dotare la sua nazione di centinaia di migliaia di costosi bunker antiatomici. Mica ...