Calcio | Giorgetti su serie B | ‘decisioni da accettare ma sistema ha falle’

Calcio - Giancarlo Giorgetti sui “buu” razzisti : “Bisognerebbe copiare il modello inglese e servirebbero pene esemplari” : La problematica dei “buu” razzisti ogni tanto bussa alla porta del nostro Calcio e del nostro Paese. Una partita di Calcio con consuetudine, purtroppo, diventa strumento di manifestazioni poco edificanti e non ha fatto eccezione il match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra il Milan e la Lazio a San Siro. Ad essere bersaglio di questi cori è stato il centrocampista francese di origini ivoriane Tiemoue Bakayoko che, ...

Giorgetti attacca il mondo del Calcio - Gravina replica stizzito : “siamo in grado di generare anticorpi importanti” : Il presidente della FIGC ha risposto alle parole di Giorgetti, che ha inserito il calcio tra le discipline malate “Credo che il calcio sia l’espressione delle condizioni del Paese e comunque sta dimostrando di essere altrettanto in grado di generare anticorpi importanti“. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina in riferimento alle parole del sottosegretario Giancarlo Giorgetti che in un’intervista di stamane ...