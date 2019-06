Apple si rinnova alla WWDC 2019 con iOS 13 | il tramonto di iTunes | la cura della batteria

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) L’attesa conferenza mondiale degli sviluppatoriavviata ieri sera a San Jose, in California, ha mantenuto le promesse. Nella conferenza di apertura sono state annunciate tutte le novità che interessano al grande pubblico. Fra conferme e sorprese, ce ne sono tantissime. Come anticipato, era scontato l’arrivo del nuovo sistema operativo Mobile iOS 13, con la Dark Mode, ma anche con un paio di chicche sul frontegestioneprivacy e dell’autonomia. Hanno esordito poi le nuove versioni di WatchOS e tvOS, rispettivamente i sistemi operativi per lo smartwatch e laTV, che riconfermano la volontà dell’azienda di puntare sul proprio ecosistema software, per differenziarsi dal mondo Android. Sul fronte PC esordiscono poi il nuovo sistema operativo MacOS Catalina, che tra le altre cose sopprimea favore di altre applicazioni più snelle, il ...

