Anziani | un esoscheletro morbido per evitare cadute

(Di martedì 4 giugno 2019) L’invecchiamento fisiologico comporta modificazioni del controllo muscolare e propriocettivo (percezione dei segmenti corporei nello spazio) che impattano su postura e stabilità durante la marcia. L’instabilità rappresenta per glila prima causa di, che aumentano il rischio di fratture e quindi disabilità, con alti costi sanitari e sociali. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale finanzia l’Università di Padova in collaborazione con la Harvard Medical School (Usa) per il Progetto “Prevenzione dellenella popolazione anziana: sviluppo di uncon integrazione di biosegnali muscolari e cerebrali per ridurre l’instabilità della marcia.” “Il progetto è articolato in due fasi sequenziali – spiega la prof.ssa Alessandra Del Felice, Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova -. Acquisiremo in ...

