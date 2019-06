Scopre di essere malato! 68enne aspetta che la compagna esca di casa e si spara alla testa

(Di martedì 4 giugno 2019) Tragedia ieri pomeriggio in provincia di Ancona. Unsi è tolto la vita in Via Mameli, a Chiaravalle. N.C., n ingegnere, in predadisperazione, ha atteso di rimanere solo e che lacon cui viveva lasciasse l’appartamento, si è puntato contro una pistola calibro 31 (regolarmente detenuta) e ha premuto il grilletto. Pare che nelle ultime settimane avesse ricevuto la diagnosi di una grave malattia da cui era affetto. Non avrebbe lasciato alcun biglietto per motivare il suo insano gesto.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...