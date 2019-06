A Napoli la ' Banda del buco' colpisce ancora e rapina un ufficio postale

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) Potrebbe sembrare la banale sceneggiatura di un film e invece è la cruda realtà che si respira in questi giorni a. Sgattaiolano tra le fogne armati, senza farsi vedere da telecamere e occhi indiscreti: è così che la “del” in meno di 24 ore è riuscita a mettere a segno due rapine a, portandosi a casa ricchi bottini. Il colpo all’: la dinamica Oggi il secondo colpo a: duetori armati, poco dopo le 8.30, sono riusciti a entrare nell’di Via Pontano (nella zona di Chiaia), passando per le fogne e prendendo in ostaggio la direttrice dell’per farsi consegnare il bottino, generando caos e terrore tra i numerosi utenti già in coda nonostante l'avesse aperto da pochi minuti. Dopo aver messo a segno la, laè fuggita lasciando la donna in un stato di shock e causando un malore a un dipendente, per cui ...

