Visto Usa | ora è obbligatorio indicare i profili dei social network

Europee : voto Visto dalla stampa Usa : 6.32 I risultati dei populisti alle Europee hanno catalizzato l'attenzione dei maggiori quotidiani statunitensi. "I populisti non hanno fatto bene come previsto", si legge sul New York Times. Il Washington Post,invece,titola così:"Gli anti-establishment guadagnano punti". Poi,a risultati più concreti,i punti di vista si avvicinano:"La destra sta guadagnando terreno,ma anche la sinistra", titola il Nyt,mentre il WP:"La maggioranza è privata dei ...

Game of Thrones - gli ascolti USA del quinto episodio - è il più Visto di sempre : ascolti Game of Thrones: i dati del quinto episodio, The Bells. Record in USA, è l’episodio più visto di sempre. ascolti Game of Thrones 8×05. – Il penultimo episodio dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, “The Bells” risulta a oggi, quello più visto nella storia della serie. E considerato l’attesa che si è venuta a creare attorno all’episodio, è un risultato abbastanza scontato. Nella ...

Non è l'Arena - l'accusa di Massimo Giletti al sindaco di Mezzojuso dopo la rissa : "Cosa non si è Visto in tv" : A due giorni dalla tesissima puntata di Non è l'Arena nella piazza di Mezzojuso, in Sicilia, Massimo Giletti ha svelato alcuni retroscena di quella serata per certi aspetti storica per la tv italiana: "Era dai tempi di Michele Santoro che non si faceva una cosa del genere", ha ammesso il conduttore

Campidoglio : annullata ‘Via Libera’ causa maltempo preVisto per domenica : Roma – domenica 12 maggio la manifestazione ‘Via Libera’ non avra’ piu’ luogo. L’evento e’ stato annullato per le previste avverse condizioni meteo. Cosi’ in un comunicato il Campidoglio. L'articolo Campidoglio: annullata ‘Via Libera’ causa maltempo previsto per domenica proviene da RomaDailyNews.

Marina di Ragusa - 31enne scomparso : Chi l'ha Visto? : Un 31enne è scomparso da Marina di Ragusa dallo scorso 30 aprile. Si tratta di Licaj Dorian albanese. L'uomo soffre di stati d'ansia

Ascolti tv USA martedì 30 aprile - NCIS il più Visto della serata - cresce The Village - stabile Bless This Mess : Ascolti tv USA martedì 30 aprile Ascolti tv USA martedì 30 aprile – CBS torna con episodi inediti e vince la serata sia nei rating 18-49 anni che nel totale del pubblico. Pur avendo un pubblico prettamente adulto, NCIS ne ammassa così tanto che alla fine anche i più giovani lo guardano: ecco così l’1.1 di rating tra i 18-49 anni ma anche gli 11.57 milioni di spettatori. A seguire FBI sembra aver perso spinta con 0.8 di rating in calo ...

NFL – L’ex Patriots Cierre Wood accusato dell’omicidio di una bimba di 5 anni : “una volta che hai Visto quelle lesioni…” : L’ex running back dei New England Patriots, Cierre Wood, è stato accusato dell’omicidio di una bambina di 5 anni: la piccola trovata morta in casa con segni di violenza su tutto il corpo Cierre Wood, ex running back dei New England Patriots, è stato accusato dell’omicidio di una bambina di 5 anni, figlia della fidanzata (anche lei coinvolta). La piccola è stata trovata senza vita lo scorso 9 aprile nell’appartamento ...

Alda D’Eusanio contro l’Isola dei Famosi : «Non mi sono divertita - avevamo l’ordine di non parlare. Il caso Fogli una delle cose più disumane e vergognose che abbia mai Visto» : Alda D'Eusanio - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 ha ormai chiuso i battenti ma qualche strascico l’ha lasciato. Alda D’Eusanio, una delle opinioniste della trasmissione, a distanza di una settimana dalla finale ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La conduttrice è intervenuta durante la trasmissione L’Italia s’è Desta su Radio Cusano Campus, dove ha recriminato il poco spazio ...

Alda D’Eusanio contro l’Isola dei Famosi : «Non mi sono divertita - avevamo l’ordine di non parlare. Il caso Fogli una delle cose più disumane e vergognose che abbia mai Visto» : Alda D'Eusanio - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 ha ormai chiuso i battenti ma qualche strascico l’ha lasciato. Alda D’Eusanio, una delle opinioniste della trasmissione, a distanza di una settimana dalla finale ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La conduttrice è intervenuta durante la trasmissione L’Italia s’è Desta su Radio Cusano Campus, dove ha recriminato il poco spazio ...

Alda D’Eusanio contro l’Isola dei Famosi : «Non mi sono divertita - non mi facevano parlare. Il caso Fogli una delle cose più disumane e vergognose che abbia mai Visto» : Alda D'Eusanio - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 ha ormai chiuso i battenti ma qualche strascico l’ha lasciato. Alda D’Eusanio, una delle opinioniste della trasmissione, a distanza di una settimana dalla finale ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La conduttrice è intervenuta durante la trasmissione L’Italia s’è Desta su Radio Cusano Campus, dove ha recriminato il poco spazio ...

Corte penale dell’Aja - gli Usa revocano il Visto al procuratore generale Bensouda : Washington ha revocato il visto di ingresso al procuratore della Corte penale internazionale dell’Aja, la gambiana Fatou Bensouda. “Possiamo confermare che le autorità Usa hanno revocato il visto del procuratore per l’ingresso negli Stati Uniti – scrive dopo molteplici richieste l’Ufficio del procuratore al IlFattoQuotidiano.it – Secondo gli accordi, ciò non riguarderà i viaggi alle Nazioni Unite, comprese le regolari riunioni ...