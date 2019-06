Tav | Conte | “Per ora per me sconveniente O si trova intesa con Ue e Francia | oppure la

Tav - Salvini : “Forze a favore hanno preso 80-85% - l’esito è chiaro”. E a Conte : “Ha mia fiducia ma mantenga impegni” : “Le forze a favore del Tav hanno preso l’80%-85%. Se fosse stato un referendum l’esito mi pare chiaro”. Così Matteo Salvini ha risposto in conferenza stampa al Viminale a chi gli chiedeva il futuro del Tav. “Penso che il progetto possa essere rivisto, rimodulato nel nome del risparmio e dell’impatto ambientale – ha sottolineato -. E sono sicuro che dall’Ue si possano avere altri fondi. Ma poi ieri si è votato in regione ...

Salvini : “Lealtà a Conte - ma ora fare Tav e autonomia”. In arrivo lettera dall’Ue sul debito : Dovrebbe arrivare entro il fine settimana la lettera della Commissione Ue all’Italia che chiede chiarimenti sui «fattori rilevanti» che hanno portato all’aumento del debito. Secondo quanto si apprende, anche altri Paesi, tra cui il Belgio, riceveranno una richiesta di chiarimenti. L’Italia sarà messa in guardia dal rischio di sforamento dei conti ...

Europee - Di Maio : “Tav? Dossier nelle mani di Conte. Ok ad autonomia se non va a discapito di alcune regioni” : “Per quanto riguarda la Tav, c’è un Dossier che è nelle mani di Conte, che se ne sta occupando da un mese. Sull’autonomia ho sempre detto che va bene purché non vada a discapito di alcune regioni”. A dirlo è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo il risultato delle elezioni Europee, che ha visto il Movimento scivolare al 17,1%. I riferimenti a Tav e riforma delle autonomie delle Regioni sono ...

Europee 2019 - Salvini : “Ho sentito Conte - lealtà del Carroccio non è in discussione”. Ora Lega già spinge su Autonomia e Tav : Non far cadere il governo o, per ora, non chiedere nuove poltrone, ma far pesare la vittoria delle Europee sui dossier bloccati. Questo è il piano della Lega il giorno dopo il risultato del 34 per cento che ribalta gli equilibri dentro l’esecutivo. Matteo Salvini, intervenendo in mattinata in conferenza stampa, come prima cosa ha dato garanzie agli alleati: “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega ...

