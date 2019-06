Scontro navi a Venezia | “Se l’evento è assurdo il trauma è più intenso”

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Un evento inatteso e ‘’, anche se non ha conseguenze drammatiche, può creare unpiù intenso rispetto ad uno con più effetti negativi ma considerato possibile. Per questo la spettacolare e spaventosa scena della nave da crociera che avanza versosenza controllo “può lasciare segni di stress posttico nelle persone che lo hanno vissuto in diretta”. Ne è convinta Isabel Fernandez, psicoterapeuta e presidente associazione Emdr Italia. “Si è trattato di una situazione di stress estremo”, precisa l’esperta all’Adnkronos Salute. “In queste condizioni – racconta – si attivano una serie di aree cerebrali necessarie per captare il pericolo. Un’attivazione tanto maggiore se i pericoli che si presentano vanno oltre l’immaginabile, come in questo caso”, precisa l’esperta. A mandare ...

Agenzia_Ansa : Scontro tra una nave da crociera e un battello a #Venezia, @DaniloToninelli : 'Le grandi navi non devono più passar… - Vero_Bergoglio : RT @robertoippolito: VORREI DIRE... Per mandare finalmente via le navi mostro dai merletti di Venezia basterà lo scontro con il battello?… - Vero_Bergoglio : RT @SkyTG24: Scontro navi Venezia, Toninelli: progetto definitivo a giugno -