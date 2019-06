Sblocca cantieri - “non c’è intesa tra M5s e Lega : stop alla riunione a palazzo Chigi” : Nessuna intesa sull’emendamento della Lega per fermare per due anni l’applicazione del codice per gli appalti. A quanto apprende l’Ansa, la riunione convocata a palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte per trovare una mediazione si è interrotta a meno di un’ora dall’inizio per le divergenze sulla norma che modificherebbe l’articolo 1 del decreto Sblocca cantieri. All’incontro iniziato intorno alle 20.30 partecipavano, oltre al presidente ...

Stallo su Sblocca cantieri e Crescita - Parlamento in stand by. Attesa vertice : E' Stallo sui decreti Sblocca cantieri e Crescita. Parlamento in stand by, con le commissioni competenti ormai da giorni costrette a diversi rinvii. Si attende il vertice serale a palazzo Chigi per capire come maggioranza e governo intendono proseguire. Il primo provvedimento, all'esame del Senato, sarebbe dovuto approdare domani in Aula di palazzo Madama per la discussione generale, ma i nodi da sciogliere, primo fra tutti lo stop di due anni ...

Cantone avverte Salvini sullo Sblocca cantieri : "Non si può sospendere il codice degli appalti" : Il Governo fa il punto stasera sullo Sblocca Cantieri. Una riunione convocata dal premier Giuseppe Conte nel pomeriggio ma poi slittata alla sera. Il tavolo si rende necessario per fare chiarezza sull’emendamento presentato dalla Lega al Senato per chiedere la sospensione per due anni del codice degli appalti. Un intervento impossibile, secondo Raffaele Cantone, presidente dell’Anac.Il magistrato, a margine di un evento alla Luiss, ...

Sblocca-cantieri - Conte convoca riunione : 12.57 "Ho ricevuto una lettera del presidente del Consiglio che convoca una riunione sullo sblocca cantieri. Io sono stamattina qui, il cantiere è sbloccato", ha detto il vicepremier Salvini all'apertura del primo tratto della Pedemontana veneta. La riunione si terrà alle 17.30 a Palazzo Chigi, prima della conferenza stampa del premier Conte.

Salvini : “Avanti al 90% - ma tutto è legato allo Sblocca-cantieri” : «Ministro, fotooo!». La schiera di obiettivi fotografici è tutta per loro, il vicepremier Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini, al battesimo in società in occasione di questa Festa della Repubblica. Arrivano al Quirinale a piedi, lui in abito grigio, lei in microabito nero e vertiginosi tacchi dorati. «L’anno scorso a quest’ora ero impan...

Confapi : la priorità è Sbloccare i cantieri : "La priorita' e' sbloccare i cantieri". Lo afferma Maurizio Casasco, presidente di Confapi, la Confederazione della piccola e media industria privata

Sblocca cantieri - l’emendamento della Lega : via tetto ai subappalti e obbligo di scegliere commissari da albo Anac : Si intitola ‘Sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare’. E’ l’emendamento al decreto Sblocca cantieri con cui la Lega, come annunciato da Matteo Salvini, punta a velocizzare le procedure mettendo in stand by, fino al dicembre 2020, alcune norme contenute nel Codice degli appalti varato tre anni anni fa per recepire tre direttive europee. La proposta di ...

Sblocca cantieri - WWF : “Con l’emendamento ‘Spazza Codice Appalti’ si spalancano le porte al partito del cemento e dell’asfalto” : “Con il decreto legge Sblocca Cantieri il Governo si è assunto la grave responsabilità di spalancare di nuovo le porte al partito dell’asfalto e del cemento, che ha deturpato il nostro territorio e sprecato miliardi di soldi pubblici, contribuendo a portare alle stelle il nostro debito pubblico per investimenti in opere inutili“: lo spiega WWF Italia in una nota. “Ieri sera, in un confronto al Senato che si sta ...

Conte : ora Dl crescita e Sbloccacantieri : 20.21 Il premier Conte ha incontrato i capigruppo della Lega e del M5S sui provvedimenti attualmente in discussione al Parlamento, tra cui i decreti legge "crescita" e "Sbloccacantieri", e sullo stato di avanzamento dei lavori. "Dai colloqui - spiega una nota di Palazzo Chigi - sono emersi riscontri molto positivi sul percorso che riguarda provvedimenti ritenuti strategici e di fondamentale importanza per il Paese. La comune determinazione è ...

Sblocca cantieri - emendamento relatore per sollevare funzionari da responsabilità erariale nella revoca delle concessioni : Un emendamento presentato dal relatore per sollevare i funzionari pubblici dal rischio di responsabilità erariale nella revoca delle concessioni autostradali. È una delle modifiche volute dalla maggioranza al decreto Sblocca cantieri ora all’esame del Senato. La proposta nello specifico introduce il vaglio preventivo da parte dell’Avvocatura generale dello Stato che di fatto diventerebbe uno scudo, anche per colpa grave, per il funzionario ...

Infrastrutture : Boccia - 'Sbloccare i cantieri grande sfida per il governo' : Treviso, 30 mag. (AdnKronos) - "Ci auguriamo che la questione temporale diventi una delle grandi sensibilità del governo del Paese, in quanto tempo facciamo le cose che diciamo è la sfida che abbiamo di fronte a grandi competitor come Cina e Usa". E' il monito lanciato dal presidente di Confindustri

A24 - nel Decreto Sblocca cantieri anche il Commissario per traforo Gran Sasso : L'Aquila - Tra gli emendamenti dei relatori allo Sblocca cantieri in arrivo in Aula al Senato c'è il Commissario per il Gran Sasso. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli a margine di una riunione di maggioranza al Senato sullo Sblocca cantieri. "Molto importante l'emendamento Gran Sasso: struttura commissariale definita, insieme al presidente della Regione Abruzzo Marsilio. Vanno ...

Sblocca cantieri - Senato boccia questione pregiudiziale del Pd. Emendamenti di relatori e governo arrivano a rilento : Il decreto Sblocca cantieri arriva al Senato. Che boccia una questione pregiudiziale presentata dal Senatore Pd Bruno Astorre, secondo cui ci sono “rilevanti perplessità sotto il profilo costituzionale” anche per “la moltiplicazione di figure commissariali“. L’esame del testo è cominciato però a rilento: finora sono stati presentati solamente quattro Emendamenti dei relatori, mentre ne sono stati annunciati almeno ...

Ok dal Senato a Sblocca cantieri! Telecamere obbligatorie in asili e case di cura : Un emendamento al decreto Sblocca cantieri prevede lo stanziamento di un fondo per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso negli asili e nelle strutture socio sanitarie e assistenziali per anziani e disabili. Telecamere di sicurezza obbligatorie in asili, ospizi e case di cura per i disabili: è arrivata, finalmente, la legge. Infatti, un emendamento al decreto Sblocca cantieri prevede lo stanziamento di un ...