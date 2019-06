Parco Falcone e Borsellino | Raggi e Ciaccheri inaugurano nuovo playground

romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2019) ROMA./FOTO Roma – Due aree giochi per bambini da 1 a 10 anni attrezzate con altalene, giochi a molla e pavimentazione antitrauma, un campo multisport per basket, calcio e pallavolo, una pista bike, un’area pattinaggio e un ‘percorso vita’ con panca per addominali, spalliera, parallele e trave di equilibrio. La sindaca di Roma, Virginia, insieme all’assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia, al presidente dell’VIII Municipio, Amedeoal presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola e ai ragazzi di Special Olympics, ha inaugurato stamattina nelil sestodella citta’, su un’area di 11.800 mq alla Montagnola nell’VIII Municipio. Il progetto nasce sulla scia del fondo ‘Sport e Periferie’ stanziato dal ...

