Napoli | frode e bancarotta | sequestrata la società dei supermercati «365»

ilmattino

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, sta dando esecuzione a un?ordinanza applicativa di...

massimoneri90 : Porto di Napoli, gare d’appalto col trucco, arresti per imprenditori e funzionari - massimoneri90 : Porto di Napoli, gare d'appalto col trucco, arresti per imprenditori e funzionari - divorex82 : RT @SamueleAbbate82: Napoli, corruzione e frode nelle gare di appalto per il porto: arresti -