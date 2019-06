MotoGp | la vittoria al Mugello potrebbe non bastare | Domenicali mette in dubbio il

sportfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il CEO della Ducati ha parlato dopo il successo di Petrucci al, gettando ombre sulla sua eventuale riconferma La primain carriera in, peraltro ottenuta su una pista iconica come ilnona Danilo Petrucci per ottenere il rinnovo con la Ducati. Alessandro La Rocca/LaPresse Il contratto del ternano scade al termine di questa stagione, ma le parti non si sono ancora messe ad un tavolo per discuterne. La questione si fa di settimana in settimana sempre più impellente soprattutto per il Petrux, che comunque ha messo un bel mattoncino ieri verso una eventuale riconferma. Interrogato sulla questione ai microfoni di Sky Sport, il CEO Ducati Claudioha provato a fare chiarezze, affrontando con schiettezza la situazione: a caldo siamo tutti suoi tifosi, io sono il primo e verrebbe da dire di sì al rinnovo. In realtà ci siamo dati ...

SkySportMotoGP : ?? @Petrux9 vince il GP d’Italia ???? ? Prima vittoria in @MotoGP per l'italiano I risultati ? - Eurosport_IT : Il giorno più bello per Danilo #Petrucci! Al Mugello arriva la prima vittoria in MotoGP ????????? #ItalianGP - MugelloCircuit : Prima vittoria in carriera ?? al Mugello ?? Grande, grandissimo, grandioso @Petrux9 ?? #ItalianGP #MotoGP… -