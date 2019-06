L’incidente a Venezia e il dibattito sulle “grandi navi”

wired

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il battello danneggiato dopo l’urto con la nave da crociera (foto: ANDREA PATTARO/AFP/Getty Images) Domenica 2 giugno, poco dopo le 8.30 del mattino, una nave della Msc Crociere ha urtato un battello turistico nel canale della Giudecca, a, mentre era in fase di attracco. L’incidente sarebbe stato causato dalla rottura di un cavo di acciaio utilizzato da due rimorchiatori per frenare la nave che, a causa di un’avaria al motore, si stava avvicinando troppo alla banchina. Lo staff della nave, a quel punto fuori controllo, ha cercato di avvisare le altre barche della zona, suonando la sirena per dieci minuti. Il personale del battello turistico, che era ormeggiato al molo, all’altezza di San Basilio, non è però riuscito a evitare l’impatto. Cinque delle decine di persone che si trovavano a bordo sono rimaste ferite, nessuna in maniera grave. “Lo staff ...

