Liam Gallagher | “Soffro di artrite | i dolori sono forti” Poi attacca il fratello Noel

Il nuovo album di Liam Gallagher è Why me? Why Not. : Il titolo del nuovo album di Liam Gallagher è Why me? Why Not. A qualche ora dagli rumors che si sono rincorsi in merito al ritorno discografico del minore dei fratelli Gallagher, arriva la prima e importante notizia che riguarda il suo prossimo progetto che non ha ancora una data d'uscita. Ciò che è comparso sui social viene quindi confermato da un nuovo post nel quale viene annunciato il titolo della sua nuova fatica discografica senza ...

Ex Oasis - nuovo album di Liam Gallagher : E' pronto il nuovo album di Liam Gallagher. A darne notizia e' stato lo stesso ex cantante degli Oasis. Con un tweet, Liam: esordio da solista.

Il nuovo album di Liam Gallagher è pronto - parola dell’ex Oasis : “Ne volete un po’?” : Il nuovo album di Liam Gallagher è pronto, e non parLiamo di un'indiscrezione straripata da qualche tabloid senza fonti o di qualche "amico dell'amico di Liam" che sa quello che dice. La notizia arriva dal diretto interessato, che in un tweet pubblicato nella tarda mattinata di oggi, 25 maggio, ha scritto: «Il mio secondo album è nel sacco. Ne volete un po'?». Il seguito ideale di "As you were" (2017), anticipato da vari dettagli sparsi sul ...

Liam Gallagher contro Noel nella nuova clip di As It Was : “Ha diviso gli Oasis” (video) : nella nuova clip del documentario As It Was la guerra di Liam Gallagher contro Noel si concretizza in una frase emblematica: «Ha diviso gli Oasis». I due fratelli più burrascosi della scena rock mondiale non smettono di punzecchiarsi, e lo fanno anche nella platealità di un documentario che uscirà nelle sale il 7 giugno e che già ha catturato l'attenzione di tutti i fan nostalgici degli Oasis. Più precisamente, As It Was, con la regia di Charlie ...

La tracklist e la copertina del nuovo EP dei Noel Gallagher’s High Flying Birds - Liam risponde : “Fu** off” : Poche ore dopo l'attesissima esibizione al concerto del Primo Maggio sono state svelate la tracklist e la copertina del nuovo EP dei Noel Gallagher's High Flying Birds, il progetto dell'ex Oasis fondato nel 2010. Per l'occasione Noel, la faccia più blues dei burrascosi fratelli Gallagher, ha lanciato il primo singolo Black Star Dancing, che dà il titolo all'EP. Sulla pagina Facebook, Noel scrive che il nuovo lavoro uscirà il 14 giugno in ...

Oasis : 10 anni dopo l'addio Noel e Liam Gallagher sono in Italia insieme ma separati : Nella catena incessante di annunci che riguardano la line-up del Concertone del 1 maggio, è arrivato a sorpresa quello che riguarda Noel Gallagher: il cantautore inglese salirà sul palco dell’evento con i suoi High Flying Birds. La performance inaugura con un paio di mesi di anticipo i concerti in Italia di Noel Galagher, che suonerà poi l’8 luglio al Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo) e il 9 luglio al festival ...

Il marchio Pretty Green di Liam Gallagher è salvo ed è stato acquisito dal gigante JD Sports : Solamente un mese fa le cronache della moda davano il marchio Pretty Green di Liam Gallagher per spacciato. Le dimissioni dell'amministratore delegato Simon Rendell e del direttore finanziario Matthew Emerson, arrivate dopo il fallimento della società di distribuzione House of Fraser che gestiva gli store della linea di abbigLiamento dell'ex Oasis. Per ovviare al rischio di crollo dell'azienda la Pretty Green si era rivolta alla società ...