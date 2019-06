Giuseppe Conte | oggi il discorso agli italiani | Il premier è pronto a farsi da

blogo

(Di lunedì 3 giugno 2019) È prevista perpomeriggio l'attesa conferenza stampa del- o un messaggio registrato, sembra che a Palazzo Chigi non abbiano ancora deciso - che si rivolgerà direttamenteper un messaggio che si preannuncia importante, tanto importante da venir diffuso soltanto dopo le 17, quando la Borsa italiana sarà già chiusa.Le indiscrezioni vogliono unstanco dei continui scontri tra i due viceLuigi Di Maio e Matteo Salvini e, più in generale, tra le due forze politiche al governo, col leader della Lega che appena pochi giorni fa aveva assicurato di non voler più rispondereattacchi salvo poi lanciare lui stesso attacchi senza alcun freno, incluso quello al Presidente della Camera Roberto Fico nella giornata di ieri. Lite Fico-Salvini, interviene Di Maio: "È incredibile che si ...

welikeduel : 'Devo firmare qualcosa?' Giuseppe Conte al seggio elettorale. Le immagini sono di Piefrancesco Citriniti.… - Agenzia_Ansa : Il premier Giuseppe Conte, dopo aver visto in mattinata i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, si è reca… - milos948 : Papa Francesco: No, non è un Papa ma piuttosto vuol essere un Presidente del consiglio ombra dimenticandosi però de… -