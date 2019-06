Champions | ascolti in calo per la Rai rispetto a Mediaset

Ascolti TV | Sabato 1 giugno 2019. In 5 - 6 mln per la finale di Champions (27.2%) - Guardia del Corpo 9.7%. Giro all’Arrivo 27.3% con 3 - 3 mln : Liverpool vince la Champions Nella serata di ieri, Sabato 1 giugno 2019, su Rai1 la finale di Champions League Tottenham-Liverpool ha conquistato 5.659.000 spettatori pari al 27.2% di share (pre e post partita nel complesso: 3.950.000 – 20.4%; qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 Guardia del Corpo ha raccolto davanti al video 1.866.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 il doppio appuntamento con la serie in prima tv ...

Ascolti TV | Sabato 1 giugno 2019. In 5 - 6 mln per la finale di Champions (27.2%) - Guardia del Corpo 9.7% : Liverpool vince la Champions Nella serata di ieri, Sabato 1 giugno 2019, su Rai1 la finale di Champions League Tottenham-Liverpool ha conquistato 5.659.000 spettatori pari al 27.2% di share (pre e post partita nel complesso: 3.950.000 – 20.4%; qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 Guardia del Corpo ha raccolto davanti al video 1.866.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 il doppio appuntamento con la serie in prima tv ...

Ascolti TV | Social Auditel 8 maggio 2019 : La semifinale di Champions invade il Trend Topic - Non è la D’Urso il secondo programma più twittato : Social Auditel 9 maggio 2019: Ajax-Tottenham tocca 2 milioni di Tweet, Barbara D'Urso il secondo programma più seguito sui Social. Tutto secondo le previsioni. La Champions League invade il Trend Topic italiano con la semifinale Ajax-Tottenham. La partita trasmessa in chiaro su Rai 1 e in pay tv su Sky ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 8 maggio 2019. In 5 - 2 mln per la Champions (21.2%). Non è la D’Urso 14.5%. Salvini dalla Gruber 8.4% : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 8 maggio 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Ajax-Tottenham ha conquistato 5.234.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 all’1.19 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.369.000 spettatori pari al 14.5% di share (Buonanotte Live della durata di 6 minuti: 852.000 – 18.8%). Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha ...

Ascolti Tv 8 maggio 2019. Serata Champions ma d'Urso e Sciarelli non vanno nel pallone : Ascolti Tv di mercoledì 8 maggio 2019. Su Rai1 il rocambolesco incontro di Champions League Ajax-Tottenham ha divertito una media di spettatori superiore ai 5,2 milioni pari al 21,2% di share. Su ...

Ascolti Barbara d’Urso di ieri : Live regge contro la Champions : Live Non è la d’Urso: Barbara tiene negli Ascolti contro la Champions Mentre la Champions League arriva agli sgoccioli con sfide sempre più appassionanti, Live Non è la d’Urso continua la sua corsa tra talk e interviste. Nell’ottava puntata del programma di Barbara d’Urso, questi sono stati gli Ascolti: 2.369.000 telespettatori e il 14.5% di share. Barbara quindi ha retto ancora una volta contro il calcio e ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 8 maggio 2019. In 5 - 2 mln per la Champions (21.2%). Non è la D’Urso 14.5%. Salvini dalla Gruber 8.4% : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 8 maggio 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Ajax-Tottenham ha conquistato 5.234.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 all’1.19 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.369.000 spettatori pari al 14.5% di share (Buonanotte Live della durata di 6 minuti: 852.000 – 18.8%). Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha ...

Ascolti TV | Social Auditel 8 maggio 2019 : La semifinale di Champions invade il Trend Topic - Non è la D’Urso il secondo programma più twittato : Social Auditel 9 maggio 2019: Ajax-Tottenham tocca 2 milioni di Tweet, Barbara D'Urso il secondo programma più seguito sui Social. Tutto secondo le previsioni. La Champions League invade il Trend Topic italiano con la semifinale Ajax-Tottenham. La partita trasmessa in chiaro su Rai 1 e in pay tv su Sky ha ...

Ascolti TV | Social Auditel 1 maggio 2019 : Dopo la semifinale di Champions - c’è la D’Urso : Social Auditel 1 maggio 2019: La Champions League di Rai e Sky fa il record di 2 milioni di Tweet, Barbara D'Urso non molla il Trend Topic Andata della seconda semifinale di Champions League. Barcellona-Liverpool (r.f 3-0) raggiunge il record dei record con la bellezza di 2 milioni di Tweet e innumerevoli ...

Ascolti Live Non è la d’Urso : Barbara si difende dalla Champions : Live Non è la d’Urso: Barbara sfida ancora la Champions League Giornata particolare ieri per via della Festa dei Lavoratori. Il 1° maggio non ha fermato Barbara d’Urso che ieri è andata in onda su Canale5 con la settima puntata del suo talk di prima serata Live Non è la d’Urso. Anche ieri un buon risultato (a fronte dell’obiettivo dichiarato del 12% di share) per Barbara che totalizza 2.475.000 telespettatori e il 14,9% ...

Ascolti TV | Mercoledì 1 maggio 2019. Champions 20.6% - Non è la D’Urso 14.9% - Concertone 5.7% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 1 maggio 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Barcellona-Liverpool ha conquistato 4.876.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.27 all’1.14 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.475.000 spettatori pari al 14.9% di share (Buonanotte di 6 minuti: 935.000 – 19.2%). Su Rai2 La Risposta è nelle Stelle ha interessato 1.591.000 ...

Ascolti TV | Social Auditel 1 maggio 2019 : Dopo la semifinale di Champions - c’è la D’Urso : Social Auditel 1 maggio 2019: La Champions League di Rai e Sky fa il record di 2 milioni di Tweet, Barbara D'Urso non molla il Trend Topic Andata della seconda semifinale di Champions League. Barcellona-Liverpool (r.f 3-0) raggiunge il record dei record con la bellezza di 2 milioni di Tweet e innumerevoli ...

Ascolti TV | Social Auditel 16 aprile 2019 : Dopo la Champions - Di Martedì comanda il Trend Topic : Social Auditel 16 aprile 2019: Il programma di Giovanni Floris incassa più di 7.000 Tweet, male Le Iene, l'Aquila Grandi Speranze inferiore a 1.000 Tweet La Champions League non ha rivali, questo si sa. Ma a prendere il comando dei programmi tv in diretta (no pay tv) è a sorpresa La7 con “Di ...

Ascolti tv - vince Rai 1 con la Champions ma la d'Urso è regina di share : La partita 'Manchester City - Tottenham' è stata vista da oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori, ma Carmelita la supera...