BMW X3 e X4 - Sulle M arrivano le Performance Parts

(Di lunedì 3 giugno 2019) Dopo aver presentato le versioni M delle X3 e X4, la BMW ha svelato anche le nuove M, degli accessori pensati per rendere ancor più sportive le due Suv ad alte prestazioni. Come da tradizione la Casa ha realizzato una serie di aggiornamenti aerodinamici, dei componenti di fibra di carbonio e nuovi accessori per gli interni.Carbonio dentro e fuori. I designer di Monaco hanno sviluppato nuove calandre di fibra di carbonio e delle prese d'aria pensate per migliorare il raffreddamento del sei cilindri 3.0 TwinPower Turbo, disponibile nelle versioni da 480 e 510 CV. Per la X4 M sono disponibili delle pinne posteriori, mentre per la X3 M è stato creato uno spoiler più profilato: in entrambi i casi è prevista la finitura gloss black, applicabile anche ai nuovi cerchi di lega. Le personalizzazioni continuano all'interno dove è disponibile un volante MPro di ...

