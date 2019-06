Speleologi in grotta:tutti fuori,salvi

RaiNews : Calabria, quattro speleologi bloccati in una grotta, a causa di onda di piena improvvisa. Sul posto diverse squadre… - RaiNews : Calabria, tutti salvi gli speleologi bloccati in una grotta nell'Abisso del Bifurto - repubblica : Quattro speleologi bloccati in una grotta in Calabria: l'allarme dato da un quinto riuscito a uscire [news aggiorna… -

Sonoin salvo i 4bloccati in unanell' Abisso del Bifurto, nel Comune di Cerchiara di Calabria, per un'onda di piena improvvisa. Un quinto membro del gruppo era riuscito ad uscire pochi istanti prima dell'onda, dando l'allarme. Anche gli ultimi tre sono stati riportati in superficie. "Stannobene e non c'è stato bisogno di intervento medico", comunica Zanfei, presidente del Soccorso alpino eco della Calabria,(Di domenica 2 giugno 2019)