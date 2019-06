Reddito di cittadinanza | perché al Sud prendono solo 531 euro

Prende Reddito cittadinanza e lavora in nero. Uomo multato per 4mila euro con stop al sussidio : lavorava in nero in un cantiere edile nonostante fosse beneficiario del reddito di cittadinanza. L’operaio, scoperto dagli uomini dell’Ispettorato del Lavoro e dai carabinieri a Cerignola (Foggia), ora perderà l’erogazione del reddito e dovrà pagare una sanzione amministrativa di 4.320 euro.Dopo l’accertamento è stata inviata segnalazione all’Inps e l’Uomo è stato denunciato ...

Furbetti del Reddito di cittadinanza - in Sicilia scoperti 26 lavoratori in nero : Il reddito di cittadinanza doveva essere un salvagente per i Siciliani meno abbienti, invece si sta trasformando l’occasione per tanti, che invece se la passano bene lavorando in nero, e facendo cassa con l’aiuto ideato dal governo giallo-verde. E così proprio dall’Isola arrivano le denunce dei primi Furbetti, pronti a prendere l’aiuto dello Stato anche se un’occupazione ce l’avevano già. lavoratori in nero, salario in contanti ...

Lettera Ue - Tria invia il documento a Bruxelles. Via i riferimenti a risparmi su welfare - Reddito cittadinanza e quota 100 : È stata inviata a Bruxelles la Lettera con cui il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, risponde alle domande della Commissione europea sul debito italiano. Nel testo, a differenza della bozza circolata nel pomeriggio di venerdì, non ci sono riferimenti a risparmi su welfare, reddito di cittadinanza o a quota 100, nonostante in serata il viceministro all’Economia, Laura Castelli, abbia confermato il contenuto del testo. A Bruxelles ...

Non solo Reddito di cittadinanza - in Toscana scoperti 'furbi' della Naspi : Quando si iniziò a parlare di reddito di cittadinanza come misura concreta e non semplice trovata elettorale, cioè a ridosso del varo della legge di Bilancio di fine 2018, la questione degli ipotetici furbetti che avrebbero fatto carte false pur di prenderlo era argomento molto dibattuto. False dichiarazioni, cambi di residenza, domicili fittizi e redditi celati erano comportamenti che secondo i detrattori della misura tanto cara al Movimento 5 ...

Foggia - ha il Reddito di Cittadinanza ma lavora anche in nero : denunciato : Un altro furbetto del Reddito di Cittadinanza è stato beccato. Questa volta la notizia arriva da Cerignola, nel Foggiano, dove i carabinieri della locale stazione, insieme all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno pizzicato un uomo del posto che beneficiava della misura di sostegno fortemente voluta dal governo giallo-verde. Costui, infatti, oltre a percepire il Reddito, lavorava anche in nero presso un cantiere edile. A questo punto, una ...

Tria risponde alla lettera Ue : risparmieremo su quota 100 e Reddito di cittadinanza. Mef smentisce. M5S : «Noi all'oscuro» : Tensione nel governo per la presunta lettera di risposta alla Ue inviata da Tria. Il ministro del Tesoro avrebbe annunciato una revisione della spesa per il welfare a partire dal 2020....

Tria risponde alla lettera Ue : risparmieremo su quota 100 e Reddito di cittadinanza. Ira M5S : Tensione nel governo per la lettera di risposta alla Ue inviata da Tria. Il ministro del Tesoro annuncia una revisione della spesa per il welfare a partire dal 2020. Nel mirino ci sono quota 100 e...

