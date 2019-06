MotoGp – Non c’è pace per Valentino Rossi al Mugello | incomprensione con Mir | il Dottore

sportfair

(Di domenica 2 giugno 2019) Gp d’Italia amaro per: ilscivola in fondo dopo un’con Joan Miramarissimo per: dopo le qualifiche disastrose di ieri, i primi giri del Gp d’Italia non hanno risparmiato il. Il nove volte campione del mondo, a caccia di una fantastica rimonta, è stato protagonista di uno spiacevole episodio con Mir che lo ha fatto scivolare in ultima posizione.e lo spagnolo della Suzuki sono stati protagonisti di un’che li ha fatti finire entrambi fuori pista, sulla ghiaia. Fortunatamente entrambi sono rimasti in piedi, ma il pilota Yamaha è scivolato in fondo, vedendo la sua gara adesso del tutto rovinata. It’s a home Grand Prix to forget for @ValeYellow46! The Doctor has fallen to the back of the field!#ItalianGP pic.twitter.com/gQsepG3OAq —(@) 2 ...

