I migranti della nave Cigala Fulgosi sono sbarcati a Genova

migranti - i 100 a bordo della nave della Marina Militare sbarcano a Genova : “Redistribuiti tra Vaticano e 5 Paesi Ue” : Una quarantina di persone, tra donne e bambini, sono già a terra. Le altre 60 stanno sbarcando proprio adesso. Sono tutti in salvo i circa cento Migranti soccorsi giovedì dalla nave Cigala Fulgosi della Marina Militare al largo della Libia. L’imbarcazione ha attraccato a Calata Bettolo, nel porto di Genova, intorno alle 9 di domenica mattina e nel giro di poche ore sono iniziate le operazioni di sbarco e le visite mediche per verificare lo ...

Sea Watch - l'orrore-spettacolo della Ong sui migranti : la sciacallata contro Salvini : Il video girato lo scorso 23 maggio da un aereo della Ong Sea-Watch in cui si vede un gommone che comincia ad affondare nel mare Mediterraneo Centrale. Nelle drammatiche immagini si vedono delle persone in acqua. Fonte: Twitter/Sea Watch Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

migranti - nave della Marina soccorre il gommone in difficoltà al largo della Libia : La nave militare "Cigala Fulgosi" della Marina sarebbe intervenuta stamattina intorno alle 9:30 per salvare i Migranti in difficoltà al largo della Libia. Oggi la Ong Alarm Phone aveva lanciato l'allarme su Twitter, in quanto sul gommone in questione si trovano circa 80-90 persone, che a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine rischiavano la vita. Proprio per questo la nave è intervenuta per trarre in salvo questa povera gente. ...

migranti - "barcone con 90 persone al largo della Libia - bimba morta". Alarm Phone accusa la Marina italiana : Un barcone con 90 Migranti a bordo in difficoltà nelle acque tra Libia, Malta e Tunisia e una bambina di 5 anni sarebbe morta. È Alarm Phone a comunicare su Twitter di essere stato contattato ieri sera dall'imbarcazione, riferendo che chi è a bordo ha visto vari velivoli e un elicottero militare nel

