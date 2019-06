Ciclismo | Julian Alaphilippe rinnova il contratto con la Deceuninck – Quick-Step fino al

Ciclismo - Patrick Lefevere prova a trattenere Julian Alaphilippe nella Deceuninck-Quick Step con una prima offerta di rinnovo : Il team manager della Deceuninck QuickStep, Patrick Lefevere, sta cercando di trattenere nella propria squadra diversi corridori di primo piano contesi dal resto della concorrenza come Elia Viviani, Enric Mas e Julian Alaphilippe. Il fuoriclasse francese, in particolare, è reduce da un avvio stagionale fantastico caratterizzato da otto vittorie complessive tra cui spiccano la Freccia Vallone, la Milano-San Remo, le Strade Bianche e due tappe ...

Ciclismo - Freccia Vallone 2019 - Julian Alaphilippe : “Oggi è stata davvero molto dura battere Jakob Fuglsang” : Julian Alaphilippe è riuscito a battere ancora, praticamente in volata, il danese dell’Astana Jakob Fuglsang alla Freccia Vallone: l’alfiere della Deceuninck – Quick Step ha allungato in maniera decisiva sull’ultimo muro, mettendo in fila tutti gli avversari, con Diego Ulissi terzo. Così all’arrivo Alaphilippe, che a 40 km dal traguardo per un problema meccanico ha rischiato di essere tagliato fuori dalla gara: ...

Ciclismo - Freccia Vallone 2019 : l’albo d’oro della corsa. Bellissimo back-to-back per Julian Alaphilippe! : L’edizione numero 83 della Freccia Vallone viene vinta dal transalpino Julian Alaphiippe (Deceuninck – Quick Step), al secondo successo consecutivo in questa classica, davanti al danese Jakob Fuglsang (Astana Pro Team), battuto praticamente in volata, e al nostro Diego Ulissi (UAE Emirates), che nel finale non riesce a rientrare sulla coppia di testa. ALBO D’ORO Freccia Vallone Anno Vincitore Secondo Terzo 1936 Philémon ...