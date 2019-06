Canoa slalom | Europei 2019 | Vit Prindis si impone nel K1 Settimo posto per Zeno Ivaldi

oasport

(Di domenica 2 giugno 2019)e Giovanni De Gennaro non riescono a salire sul podio nel kayak aglidia Pau (Francia). I due azzurri, che si erano qualificati per la finale di questa rassegna continentale rispettivamente con il quarto e ottavo tempo in semifinale, non hanno trovato l’acuto nell’atto conclusivo, dovendosi accontentare di un piazzamento.chiude in settima posizione con un ritardo di 2.47 dalla vetta. L’azzurro ha realizzato un’ottima discesa nella prima parte, ma poi è calato di ritmo progressivamente, vedendo così sfumare il sogno di una medaglia. Undicesimoinvece per De Gennaro, che non ha trovato il ritmo in questa run, subendo anche una penalità di 2” nella dodicesima porta e terminando così con un distacco di 5.74. Titolo conquistato dal ceco Vit, che sicon il tempo di 93.67 e dopo aver ottenuto quattro ori nelle gare a squadre agli ...

