Viterbo Pakistano violenta due bambine minori di 14 anni

Un pakistano è stato arrestato a Viterbo per lo stupro di due bambine : Un cittadino pakistano, residente a Viterbo e regolare in Italia, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di due bambine minori di 14 anni. I particolari dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa alle 10 in Questura a Viterbo.