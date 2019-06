Ue | Di Maio | Via i tagli al welfare Bene | no a un altro governo Monti

M5S : al via votazione on line su ruolo Di Maio : M5S: si è aperta alle 10 e si concluderà alle 20 la votazione on line sulla piattaforma Rousseau sul ruolo di Luigi Di Maio nel MoVimento 5 Stelle

Al via la votazione su Rousseau : “Confermi Di Maio come capo politico M5S?" : Tutti gli iscritti al Movimento 5 stelle abilitati ad accedere alla piattaforma Rousseau sono chiamati a decidere sulla carica di capo politico affidata a Luigi Di Maio. La domanda a cui rispondere è la seguente: “Confermi Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 stelle? Le votazioni sono aperte dalle ore 10 alle ore 20. Buon voto a tutti”. La notte appena trascorsa ha visto i 5 stelle riuniti in Assemblea per ...

Di Maio : aiutatemi con la Lega. Gelo con Di Battista che rinvia il tour : IL RETROSCENA ROMA Quando lo tirano su di morale è il primo a dire: «Abbiamo toccato il fondo, ora dobbiamo, e possiamo, solo rimbalzare». E dunque ripartire con una nuova...

Luigi Di Maio senza vergogna - insulta Matteo Salvini : "Come Juncker. Sovranista Rolex e caviale" : Altro giro e altro regalo? No, altro insulto. Dopo averlo invitato a dire "meno stronz***" alla viglia, Luigi Di Maio, come un disco rotto, torna ad attaccare Matteo Salvini. L'occasione è un'intervista per la chiusura della campagna elettorale concessa al Corriere della Sera, nel corso di #Corriere

Di Maio : "Virginia? Siamo nella fase luna di miele. Non conviviamo - ma quando possiamo dormiamo insieme" : “Stiamo insieme da qualche mese e Siamo ancora nella fase di luna di miele. Sono molto innamorato”. Da qualche mese Di Maio ha reso pubblica la sua relazione con Virginia Saba. Il vice premier è tornato a parlare del loro rapporto nel corso del programma “Stasera Italia”, in onda su Retequattro.“Non conviviamo, ma quando posSiamo stiamo insieme a casa”, ha raccontato, “Almeno la notte ...

Luigi Di Maio innamorato pazzo di Virginia Saba : "Non conviviamo ma spesso dormiamo insieme" : Il vicepremier ha parlato della fidanzata a 'Stasera Italia'. Presto per fare un passo importante, ma la strada è quella...

Di Maio : Lega mandi via sindaco Legnano : 9.20 "La Lega come altri partiti dovrebbe mettere fuori dal partito il sindaco di Legnano, arrestato per corruzione. Punto. Poi possiamo andare avanti come governo, non è un tema nazionale ma locale". Lo ha detto il vicepremier Di Maio, ospite di Agorà su Rai3, parlando della nuova tangentopoli e della "emergenza corruzione". "Da me chi sbaglia, lo metto fuori in 30 secondi",ha detto. Poi:"Il M5S non voterà mai un legge di Bilancio per ...

Tangenti Legnano - M5s 'Lega cacci sindaco Fratus arrestato'/ Di Maio 'Via i corrotti' : Legnano commissariata dopo che il sindaco Fratus è stato arrestato per corruzione e Tangenti: ira M5s vs Lega, l'attacco di Di Maio.

Luigi Di Maio : I soldi per evitare aumento dell’Iva li troviamo subito - li prendiamo da evasori : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, si dice certo che il governo eviterà l'aumento dell'Iva senza difficoltà e spiega come sarà possibile farlo: "Siamo un Paese che ha 300 miliardi di euro di evasione fiscale. I 23 miliardi per evitare l’aumento dell’Iva se vogliamo li troviamo velocemente".

Salvini : «Di Maio ritiri la proposta di cannabis libera». E sui negozi : «Sarà guerra via per via» : «Ringrazio le forze dell'ordine e la magistratura perché è in corso la chiusura di tre cannabis shop a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche». Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader ...

Siri via dal governo - revocate le deleghe Di Maio : «La vittoria degli onesti» : Il sottosegretario leghista indagato per corruzione rimosso con un decreto, senza votazione. In Consiglio dei ministri scontro definito «civile». La Lega: «Fiducia nel premier, ma ora fatti concreti su flat tax e altro»

Al via Cdm sul caso Siri - nessun contatto tra Salvini e Di Maio : Sono assenti, a quanto si apprende i ministri degli Esteri e dell'Economia, Enzo Moavero e Giovanni Tria.Prima del Consiglio il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha riunito i ministri del ...

Di Maio : “M5s rompiscatole? Salviamo faccia a istituzioni”. E su Siri : “Assurda frattura di governo su corruzione” : “Siamo stati descritti e siamo tuttora descritti come un Movimento di rompiscatole, di esagerati su questi temi però l’emergenza esiste e riusciamo anche a fermare senza sapere cosa ci sia dietro alcuni malintenzionati”. Così il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera. “Ricordo sempre che sono stati il ministero dello Sviluppo economico e i parlamentari del Movimento 5 Stelle a fermare la norma ...