Gb,74 migranti intercettati su Manica

SkyTG24 : #UltimOra #Gb, 74 migranti intercettati sulla #Manica. Viaggiavano su otto piccole barche #Canale50… - RaiNews : I #migranti sono stati intercettati dalla polizia di frontiera britannica - MediasetTgcom24 : Gb, intercettati 74 migranti sulla Manica: erano su otto barconi #gb -

74che stavano tentando di attraversare il canale dellaa bordo di otto barche. Lo comunica il ministero dell'Interno, aggiungendo che ivengono ora sottoposti a visite mediche mentre si sta cercando di stabilire la loro nazionalità. Il ministro Sajid David esprime "profonda preoccupazione": "Coloro che intraprendono questo viaggio pericoloso in una delle zone con più intenso traffico marittimo al mondo rischiano la vita-spiega- Continuerò a far di tutto per fermarli".(Di sabato 1 giugno 2019)