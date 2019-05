Xiaomi Mi 9T è la versione europea di Redmi K20 | lo confermano queste immagini

Xiaomi Mi 9 SE inizia a mettere il naso in Europa in versione 6-128 GB : Xiaomi Mi 9 SE inizia a farsi vedere in Europa in versione globale, più precisamente a partire dai Paesi Bassi: il nuovo smartphone della casa cinese si avvicina al mercato italiano? L'articolo Xiaomi Mi 9 SE inizia a mettere il naso in Europa in versione 6-128 GB proviene da TuttoAndroid.