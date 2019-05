Una casa a pois… Fortunato chi ce l’ha

Lui la segue da casa! Giulia De Lellis manda Una frecciatina a Damante : Giulia De Lellis, ospite della puntata di Uomini e Donne ha colto l'occasione per lanciare una frecciatina al suo ex fidanzato Andrea Damante. In occasione della scelta di Andrea Zelletta, che è ricaduta su Natalia Paragoni, la De Lellis è stata ospite negli studi del dating show di Canale 5 e, visibilmente commossa, ha commentato la felicità del tronista accanto a quella che è diventata la sua nuova fidanzata. Maria De Filippi, quindi, notando ...

Solo in casa - anziano chiama il 112 con Una scusa : i carabinieri gli fanno compagnia : "C'è una macchina da rimuovere". Ma una volta arrivati sul posto il brigadiere e il maresciallo scoprono che non c'è nessun...

Il neonato più piccolo del mondo torna a casa. Pesava 245 grammi - quanto Una mela : Quando Saybie è venuta alla luce Pesava 245 grammi ed era lunga appena 23 centimetri. Era il dicembre 2018 e i medici avevano detto ai suoi genitori che molto probabilmente non sarebbe sopravvissuta più di qualche ora, ma oggi ha raggiunto i 2,3 chilogrammi ed è lei il neonato prematuro superstite più piccolo al mondo. Lo riporta la BBC.Dopo cinque mesi trascorsi in terapia intensiva presso l’ospedale ...

"Basta con l'odore di cornetti o faccio Una strage". Uomo assalta pasticceria sotto casa : Tutto era iniziato con delle lettere anonime (“State avvelenando i cittadini”), poi si era passati ai commenti sgradevoli sui social network (“Andate a vendere le caciotte”), fino all’atto decisivo: il presunto agguato armato per protestare contro l’odore dei cornetti proveniente dalla pasticceria sotto casa. Questa la vicenda consumatasi a Roma e raccontata da Il Messaggero.“Non ce la faccio più ...

Anziano bruciato vivo nel bagno di casa - il figlio confessa : l’omicidio dopo Una lite : Orrore a Collepasso, nel leccese. Vittorio Leo ha confessato di aver cosparso di alcol il padre Antonio e di avergli dato...

Sono stato io dopo Una lite! Lecce - anziano bruciato vivo in casa - il figlio confessa : In poche ore è arrivata la svolta nelle indagini sul drammatico caso dell'anziano salentino cosparso di alcol e bruciato vivo nella serata di mercoledì nella sua abitazione di Collepasso, in provincia di Lecce. dopo gli accertamenti investigativi, infatti, i carabinieri Sono riusciti a risalire al responsabile e al movente del delitto aprendo uno scenario ancora più drammatico vista la persona coinvolta. A dare fuoco all'89enne Antonio Leo è ...

Lecce - confessa il figlio dell'anziano bruciato vivo in casa : "Gli ho dato fuoco dopo Una lite" : L'89 anni Antonio Leo è stato trovato morto nella sua abitazione di Collepasso a causa delle gravi ustioni che aveva sul corpo. Arrestato il figlio 48enne, titolare di un'agenzia immobiliare

23 idee per Una casa eco-friendly : Impara a riciclareArredi e complementi da materiali di ricicloScandola Mobili Vela di CalligarisNon sprecare l’acquaRubinetterie Treemme Linea Philo Selfizz di CulliganBWT Thero 90Hoover AxiCarta da parati compostabilePiù igiene e sostenibilità in cucinaDoppio dispenser per cerealiSpegnere la luce quando non la si utilizzaScegliere energia pulitaZero sprechi energeticiSempre carichi, ma ECOConsumi sotto controlloHisense SilentiumHelty Flow Plus ...

C’era una volta Una casa discografica dal passato glorioso : C’era una volta la RCA, questo è anche il titolo di un libro, in cui il grande produttore Lilli Greco racconta il glorioso passato di questa casa discografica. Racconta come, in quel dodicesimo km della Via Tiburtina a Roma, è nata e passata la storia della musica italiana, da Gianni Morandi a Rita Pavone, Gabriella Ferri, Luigi Tenco, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Dalida, Renato Zero, Paolo Conte, ...

Il Livorno avrà Una nuova casa : Spinelli acquista i terreni : Spinelli Livorno centro sportivo. A pochi giorni dalla conquista matematica della salvezza in Serie B, il Livorno guarda avanti e si appresta a mettersi all’opera per realizzare un nuovo importante progetto. Il club toscano potrà infatti contare su un centro sportivo di proprietà dove sorgeranno il centro di allenamento della prima squadra, del settore giovanile […] L'articolo Il Livorno avrà una nuova casa: Spinelli acquista i ...

Questi due rari cuccioli di tigre bianca adesso sono al sicuro in Una nuova casa : Due cuccioli di tigre bianca, una specie di tigre molto rara, sono stati trasferiti in uno zoo in Nicaragua dove troveranno altri esemplari di grandi felini speciali come loro. I piccoli hanno cinque mesi e si chiamano Osman e Halime e sono stati separati dai loro genitori, rimasti in uno zoo in Messico. Ecco cosa c'è da sapere su di loro.Continua a leggere

Morgan quando non avrò più Una casa dormirò sul marciapiede : Il cantante Morgan è disperato e racconta:“La mia casa è stata svenduta all’asta. Sembra che nessuno riconosca l’artisticità di questo luogo”, doveva lasciare la casa lo scorso 30 aprile, ma poi la data per Morgan si è spostata al 5 giugno. In quel giorno sarà senza dimora: “Questa casa è l’unica che ho e me la sono pagata con i risparmi ricavati dalle serate come pianista e cantante che ho iniziato a fare regolarmente due o tre giorni alla ...

NBA – Altro che Drake! La storia di Nav Bhatia : il ‘Superfan’ dei Toronto Raptors che non si è mai perso Una partita in casa dal 1995 : Nav Bhatia è il ‘Superfan’ dei Toronto Raptors: arrivato in Canada da immigrato, ha lavorato sodo per guadagnarsi da vivere e non si è mai perso una partita casalinga della sua squadra Nelle ultime partite dei Toronto Raptors, specie in quelle giocate all’Air Canada Centre, la presenza di Drake è balzata agli occhi di tutti. Il rapper, ambasciatore della franchigia, ha fatto ‘quello che ha voluto’ a bordo ...

Gf - arriva Casa Surace e nonna Rosetta nota Una differenza rispetto agli altri anni : Casa Surace al Grande Fratello: nonna Rosetta conquista tutti Casa Surace è entrata al Grande Fratello, e se non sapete di chi stiamo parlando forse è il caso che facciate una ricerca velocissima su Instagram o su Facebook: si tratta di comici esilaranti che mettono in evidenza i luoghi comuni del Sud e del Nord […] L'articolo Gf, arriva Casa Surace e nonna Rosetta nota una differenza rispetto agli altri anni proviene da Gossip e Tv.