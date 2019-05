Lega | tre anni a Rixi | Mi dimetto | Salvini | lo accetto | rispetto le sentenze

Lega - Rixi condannato a tre anni e cinque mesi | "Già consegnato mie dimissioni" | Salvini : "Incredibili condanne senza prove" : Il tribunale infligge un mese in più rispetto alle richieste del pm. Per Rixi scattano anche le limitazioni politiche della Legge Severino

Lega e M5S ancora distanti sul ddl Pillon. Crucioli : “C’era un accordo - se non si rispetta i nostri potrebbero ritirare le firme” : “Nella settimana del 10 giugno si tornerà a discutere in Commissione”. L’annuncio del senatore leghista Simone Pillon è ancora lì, affidato a un post sul suo profilo Facebook. Lo ha pubblicato ieri mattina annunciando la “riunione tecnica” sul disegno di legge sull’affido condiviso che porta il suo nome che si è tenuta nel pomeriggio. Al termine della quale il senatore Cinque ...

VIDEO Simone Biles oltre l’umano - colLega il teso avanti al suo The Biles al corpo libero! Che show della Reginetta : Simone Biles non smette mai di stupire e si allena costantemente per cercare di migliorarsi ulteriormente, la Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio vuole alzare ulteriormente l’asticella e superare ulteriormente i limiti dell’umano. Dopo aver dominato l’ultimo lustro, diventando la ginnasta più vincente della storia ai Mondiali e collezionando quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016, la statunitense ha ...

Luigi Di Maio - il retroscena sul processo nel M5s. Ipotesi estrema : il referendum e l'addio alla Lega : La resa dei conti nel Movimento 5 Stelle e il processo a Luigi Di Maio leader potrebbe concludersi con un colpo di scena. Il retroscena del Corriere della Sera sulla imminente riunione con deputati e senatori grillini, in programma oggi, riferisce della volontà del vicepremier di sottoporre il propr

Lega piglia tutto - dopo i risultati delle europee - Roma potrebbe passare sotto il suo controllo : Le europee mostrano una Lega forte su quasi tutta la nazione, il carroccio è pronto a conquistare anche Roma La Lega non intende interrompere la propria avanzata al voto nazionale di Elezioni Politiche ed europee, e punta ad ottenere il primato anche lontano dal suo storico bacino elettorale delle regioni del Nord. Matteo Salvini oggi li … Continue reading Lega piglia tutto, dopo i risultati delle europee, Roma potrebbe passare sotto il ...

Terrorismo : arrestato sospetto attentatore sede Lega Treviso (3) : (AdnKronos) - Proprio seguendo Oxoli, nella mattina del 22 maggio scorso, gli agenti della Polizia di Stato che lo pedinavano hanno fermato Sorroche nel luogo che aveva raggiunto per incontrarsi con l’anarco-insurrezionalista bresciano che gli forniva il supporto necessario ad assicurarne la clandes

Terrorismo : arrestato sospetto attentatore sede Lega Treviso (2) : (AdnKronos) - La complessa, intensa ed articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura di Venezia e posta in essere da un gruppo investigativo formato da operatori della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, che ha coordinato il gruppo e messo in campo personale specializzato e

Treviso - aveva messo una bomba davanti alla sede della Lega : fermato un uomo vicino all’area anarchico insurrezionalista : Avrebbe piazzato lui la bomba esplosa davanti alla sede della Lega, a Treviso, nell’agosto del 2018. Un’uomo vicino all’area anarchico insurrezionalista è stato fermato oggi dalla Digos. Nelle indagini, dirette dalla Procura distrettuale di Venezia, è ritenuto gravemente indiziato. L’attacco di agosto, rivendicato da una sigla anarchica, era stato pensato come un vero e proprio attentato. I terroristi avevano fatto ...

Treviso - la neo sindaca (Lega) a cavallo in municipio sventola la bandiera col Leone di San Marco : “Autonomia subito” : A cavallo, con una musica epica di sottofondo e sventolando la bandiera della Serenissima. È stato l’ingresso in municipio, trionfale, della neo sindaca di Codognè, in provincia di Treviso. Lisa Tommasella, leghista di 39 anni, sostituisce in Comune il marito, Roberto Bet, anche lui del Carroccio. Heart of Courage di Two steps from Hell è il curioso sottofondo che ha accompagnato Tommasella davanti ai propri elettori. La bandiera è quella ...

Treviso - bomba a sede Lega : arrestato anarco insurrezionalista : Dopo una lunga indagini, la polizia ha fermato una persona gravitante nella galassia anarco-insurrezionalista ritenuta responsabile dell’attacco alla sede della Lega a Villorbo nell’agosto del 2018. Gli agenti della polizia di Stato, a conclusione di una lunga e complessa attività investigativa diretta dalla procura Antimafia di Venezia, hanno eseguito questa mattina un provvedimento di fermo nei confronti di una persona gravitante nell'area ...