La scelta di Angela Nasti è Alessio Campoli Uomini e Donne | sabato in famiglia

Uomini e Donne - Luca Daffrè in lacrime dopo la scelta di Angela : "Questa volta ci speravo" - : Francesca Ajello Luca Daffrè si è sfogato con la redazione di Uomini e Donne dopo aver scoperto di non essere la scelta di Angela Nasti: l'ex corteggiatore non ha nascosto la sua delusione Sebbene di fronte alla scoperta di non essere lui la scelta di Angela Nasti abbia mostrato un certo autocontrollo, una volta uscito dallo studio Luca Daffrè si è sciolto in lacrime mostrando tutta la sua delusione. Il percorso a Uomini e Donne ...

Uomini e Donne - Luca Daffrè sulla scelta di Angela Nasti : "Mi sarei messo con la persona sbagliata" : Andata in onda soltanto ieri, la scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne - per la prima volta in diretta per evitare spoiler - non ha certo lasciato indifferenti. Forse in pochi si aspettavano che la bella napoletana avrebbe preferito Alessio, soprattutto dopo aver visto quel pianto a dirotto che ha caratterizzato la loro ultima esterna e che a tutti aveva presagito il sentore di un vero e proprio addio tra i due.Quel che è certo, è che a non ...

U&D - Angela non ha dubbi su Campoli : 'Sono sicura della scelta' : La scelta di Angela Nasti è l'argomento del giorno tra i telespettatori di Uomini e donne. La tronista ha stupito i fan, decidendo di continuare a frequentare Alessio Campoli contro ogni aspettativa della vigilia. Tutti i pronostici davano come super favorito il corteggiatore Luca Daffrè, soprattutto dopo che lei era tornata a riprenderlo a Milano scambiando con lui lunghi baci appassionati. Lo stesso Alessio era rimasto amareggiato dopo la ...

U & D - durante la scelta Angela ammette che Alessio le ha mandato all'aria i piani : La scelta di Angela, una delle corteggiatrici del trono classico di Uomini e donne, non è stata diretta verso colui che tutti credevano fosse il suo preferito e cioè Luca, in quanto la ragazza ha scelto Alessio, lasciando sconcertati in molti. Il pubblico in studio è rimasto deluso, la ragazza ha rivolto parole dispiaciute prima al ragazzo non scelto e poi parole profonde a colui che l'ha conquistata. Alessio è la scelta di Angela Nasti Si è ...

scelta Angela Nasti : Manuel Galiano di Uomini e Donne dice la sua : Manuel Galiano di Uomini e Donne rompe il silenzio sulla Scelta di Angela Nasti Oggi è andata in onda su Canale 5 la prima Scelta dei tre tronisti di Uomini e Donne. E ad aprire le danze è stata nientepopodimeno che Angela Nasti, la quale ha deciso di iniziare una storia d’amore con il corteggiatore Alessio, il quale, visibilmente molto emozionato, ha risposto di sì. Un momento che ha commosso molto i telespettatori, e non solo. Difatti ...

U&D - le parole di Daffrè ad Angela Nasti dopo la scelta : 'Ti auguro tanta felicità' : Il percorso di Angela Nasti sul Trono Classico di Uomini e Donne, si è concluso con la messa in onda della fatidica scelta. Nonostante Luca Daffrè non sia stato il prescelto, ha riservato delle belle parole alla tronista. Uomini e Donne, Angela sceglie Alessio: Luca nonostante tutto le augura il meglio Angela Nasti al momento di affrontare i due corteggiatori, è apparsa piuttosto commossa. Nelle scorse ore anche Chiara Nasti aveva riferito lo ...

Uomini e Donne : la scelta di Angela Nasti è Alessio Campoli : Con un appuntamento eccezionalmente in diretta, si è concluso il percorso della giovane Angela Nasti a Uomini e Donne: l’influencer, nel corso della puntata del dating show trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, ha scelto infatti di stare insieme ad Alessio Campoli scartando Luca Daffrè, l’altro pretendente (arrivato a corteggiarla proprio su sua richiesta). Uomini e Donne: Angela sceglie Alessio Nelle scorse settimane, Angela ...

U&D - trono classico : la scelta di Angela è Alessio Campoli : Oggi, 29 maggio è stata trasmessa nel primo pomeriggio su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono classico. È arrivata la primavera e con essa anche il periodo in cui i tronisti di Uomini e Donne concludono il loro percorso nello show con la classica scelta di rito con tanto di petali rossi. Il rituale non è cambiato e poche ore fa è andata in onda la scelta della tronista Angela Nasti che ha deciso di uscire dal programma ...

