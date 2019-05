La concessione della Certosa di Trisulti a Steve Bannon è stata revocata

agi

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, "a seguito degli esiti dell'attività ispettiva condotta e del conseguente parere dell'Avvocatura dello Stato richiesto qualche settimana fa dal Mibac, ha richiesto al segretario generale di dare impulso alla Direzione Generale competente affinché intraprenda tutte le opportune azioni a tutela dell'amministrazione rispetto alle rilevate criticità in ordine alla legittimità dell'assegnazione ind'usodia Collepardo, all'associazione 'Dignitatis Humanae Institute', sia in fase di affidamento che in fase esecutiva". Lo rende noto un comunicato del ministero dei Beni culturali facendo riferimento all'associazione legata a, ex stratega di Donald Trump. "L'Avvocatura dello Stato - prosegue la nota - ha individuato la sussistenza di tutte le ...

Moonlightshad1 : #Bannon perde la sede che aveva scelto per piazzare la sua scuola di sovranismo in Italia. Grazie all’inchiesta di… - seposto : RT @alevarone: Revoca della concessione a Bannon per la sua scuola sovranista. - Pilipo83 : RT @rimmel83837671: Una buona notizia! Bannon go home.. #facciamorete La concessione della Certosa di Trisulti a Steve Bannon è stata revoc… -