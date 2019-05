Flat tax | M5S con Salvini | si fa in deficit Conte | progetto non è a Palazzo Chigi

Flat tax - relazione Bankitalia spinge Salvini : “Discutiamola subito”. Ok M5s. Ma Conte : “Non ho ricevuto progetto” : Le parole del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, sulla necessità di “un’ampia riforma fiscale” che non si limiti a rivedere “solo alcune agevolazioni o a modificare la struttura di una singola imposta” sono state interpretate dalla Lega come un incentivo alla Flat tax. “Bene la relazione di Banca d’Italia – è stata la reazione del vicepremier Matteo Salvini -, che conferma la ...

I Cinque Stelle a Salvini : “Ok alla Flat tax in deficit”. Conte : “Il progetto non è ancora a Palazzo Chigi” : «L’Italia è fuori dalla recessione, l’economia non arranca». È il messaggio che il premier Giuseppe Conte invia alla Commissione Europea. Oggi è attesa la risposta di Roma alla lettera della Commissione Ue. I principi della missiva sono stati discussi nel vertice che il ministro Tria ha avuto con gli `sherpa´ economici del partito di via Bellerio e...

Matteo Salvini : “Bankitalia conferma la necessità di uno shock fiscale - Flat tax va fatta ora” : Matteo Salvini ha commentato il discorso annuale del governatore di Bankitalia, dicendo che le parole di Ignazio Visco confermerebbero la necessità di uno shock fiscale per far ripartire l'economia italiana: questa spinta, secondo il leader della Lega, arriverebbe solo grazie alla flat tax, il cavallo di battaglia del suo partito che ora deve diventare la priorità numero uno del governo. "Bene la relazione della Banca d'Italia, che conferma ...

Flat tax opzionale 2020 e cancellazione bonus-detrazioni fiscali. Come funziona : Flat tax opzionale 2020 e cancellazione bonus-detrazioni fiscali. Come funziona Dopo l’avanzata decretata dal risultato delle Europee, la Lega riprende il suo percorso di riforma del sistema fiscale. Perno dell’iniziativa del Carroccio, Come è noto, l’introduzione della Flat Tax. Come potrebbe articolarsi la nuova tassa piatta per le famiglie? Flat tax: addio a detrazioni e bonus Per quello che si può immaginare al momento, toccherà ai ...

Salvini vuole la Flat tax. Saltano reddito di cittadinanza e 80 euro? : Dopo la vittoria delle Europee, Matteo Salvini prova a far valere la sua leadership imponendo fin da subito i suoi cavalli di battaglia. Tra questi svetta quello sulla Flat tax. Dato che i soldi non si raccolgono sugli alberi, per ottenere le coperture necessarie (da 50 a 70 miliardi di euro) potrebbe essere necessario tagliare alcuni provvedimenti, anche quelli adottati da questo Governo. E qui, tra i maggiori indiziati non potrebbe che esserci ...

Siri : “L’Ue accetterà la Flat tax Con noi vera chance di crescita” : INTERVISTA/ Il Senatore Siri lancia la fase 2 della Flat Tax che metterà sul piatto 30 miliardi di euro, soldi destinati alla crescita del Paese Segui su affaritaliani.it

Flat tax - Garavaglia ad Affaritaliani "50mila €? Se si può anche di più" : "Si parte dal disegno di legge Siri, ovvero quello che abbiamo presentato in campagna elettorale. Questa è la base di partenza". Il vice-ministro dell'Economia, il leghista Massimo Garavaglia, interpellato da Affaritaliani.it, parla del provvedimento... Segui su Affaritaliani.it

Governo - Salvini all’incasso : “Ora stop al Codice appalti per due anni - condono pagando il 20% - Tav e Flat tax” : Superato di slancio l’ostacolo Rixi con le dimissioni immediate del sottosegretario condannato per peculato e scongiurata ogni ipotesi di crisi di Governo, il vicepremier Matteo Salvini rilancia e passa all’incasso. Mettendo sul tavolo quattro priorità potenzialmente indigeste per gli alleati pentastellati, alle prese nel frattempo con il voto degli iscritti chiamati a confermare la fiducia al capo politico Luigi Di Maio: flat tax, ...