Bimbo cade dalle montagne russe | è in gravi condizioni

Dramma al luna park : Bimbo di 7 anni cade giù dalle montagne russe - gravissimo : Terribile incidente in un parco divertimenti britannico nei pressi della città di Ripon, nella contea inglese del North Yorkshire. Un bambino di soli 7 anni che era salito su una carrozza di alcune piccole montagne russe è improvvisamente caduto giù da diversi metri di altezza rimanendo gravemente ferito. L'episodio giovedì nel parco a tema Lightwater Valley Theme park noto per essere la casa delle montagne russe più lunghe d'Europa. Il ...

Modena - Bimbo di 3 anni cade dal balcone mentre gioca col fratellino : Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di martedì a Zocca, nella provincia di Modena. Un bambino di tre anni è caduto da un balcone - è grave. Secondo la ricostruzione del quotidiano Il Resto del Carlino, che dà notizia dell’accaduto, il piccolo – si tratta di un bambino di origine marocchina che vive in una palazzina di via Mattioli – stava giocando col fratellino sul balcone quando si è verificata la tragedia. I due bimbi si ...

"Non è morto cadendo dal lettino". Dopo l'autopsia sul Bimbo di due anni - indagati mamma e padre : “Non è morto cadendo dal lettino. Presenta lesioni molto gravi, non compatibili con una caduta dal letto”, il corpicino di Leonardo, il bambino di quasi due anni per la cui morte la Procura di Novara ha indagato la madre e il compagno. È questo, secondo quanto si apprende, l’esito dell’autopsia effettuata oggi pomeriggio sul bambino presso la Medicina legale dell’Asl di Novara. Ai soccorritori del 118 ...

Bimbo cade e perde conoscenza! salvo grazie all’aiuto della Polizia di Stato : Provvidenziale intervento da parte della Polizia di Stato durante un servizio di controllo del territorio al Villaggio Mosè (Agrigento). Alla vista degli agenti un’autovettura ha arreStato la marcia e un uomo e una donna, con in braccio un bambino, sono scesi dall'auto. Il piccolo non rispondeva ad alcuna sollecitazione. Un bambino di pochi mesi salvo grazie al provvidenziale intervento della Polizia di Stato in Sicilia. È quanto accaduto ...

Novara - Bimbo di 5 anni sfugge al controllo e cade nel laghetto del ristorante : è gravissimo : Il drammatico incidente nella tarda serata di sabato mentre il picco era con genitori e parenti in un ristorante della zona di Soriso che affaccia su un laghetto. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il bimbo si sarebbe allontanato dai genitori senza che questi se ne accorgessero in tempo.Continua a leggere

Bimbo di 2 anni cade in una pentola d’acqua bollente : Ivan è in condizioni critiche : Il drammatico incidente in Ucraina: il piccolo Ivan, 2 anni, è caduto accidentalmente in una pentola d'acqua bollente che la madre aveva lasciato sul pavimento in cucina. Ora sta combattendo in ospedale per sopravvivere: il bambino ha riportato ustioni sul 70 percento del corpo e secondo i medici è in "condizioni critiche".

Isernia - cade Bimbo di 3 anni : è grave : 00.00 Un bimbo di 3 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta in casa. Il piccolo è stato ricoverato al Veneziale di Isernia e poi trasferito al Santobono a Napoli, la prognosi è riservata. Non è chiaro se il piccolo sia caduto da un muretto o da una scala. Da quanto si apprende è stato il padre che ha chiesto aiuto per trasportare il bimbo al pronto soccorso dove, dopo qualche ora, accertata la gravità della situazione, i medici hanno ...

Isernia - Bimbo di 3 anni cade in casa : ricoverato in ospedale - è grave : Un bambino di 3 anni è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta in casa. Non è chiaro se sia caduto da un muretto o da una scala: il piccolo è stato ricoverato prima al Veneziale di e poi ...

ROMA - Bimbo cade DAL 5° PIANO : GRAVISSIMO/ Giustiniana : è in sala operatoria : Un bambino di 8 anni è precipitato dal quinto PIANO di un palazzo a ROMA: è in condizioni gravissime, attualmente è in sala operatoria.

