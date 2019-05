liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Roma, 30 mag. (AdnKronos) - “Vogliamo tranquillizzare tutti, anche chi fa finta di non capire, che le dimissioni della nostra Dalilada relatrice del Dl Calabria non sono affatto avvenute per ‘di’, come è stato riportato. Al contrario la sua scelta ha un solo scopo: quello

TV7Benevento : Sanità: Lorefice, 'da Nesci nessun conflitto interessi ma maturità'... - ladyrosmarino : Lorefice (M5S): “Segno di cambiamento all’insegna della trasparenza” - Quotidiano Sanità - altomolisenet : La Lorefice incontra il CISADEP(Coordinamento Italiano Sanità Aree Disagiate e Periferiche) -