Roma | “basta co’ sti cornetti | vi ammazzo” | 54enne assalta una pasticceria e minaccia i

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Basta co’ sti, non ce la faccio più con questa puzza. Io faccio una strage. Vi ammazzo“. Gridando queste parole unno si è scagliato contro laRugiati di via Tommaso da Celano di, sbattendo con forza la serranda endo i titolari con un’arma. Per calmarlo è dovuta intervenire la polizia che l’ha arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale: agli agenti l’uomo ha spiegato che ha compiuto il folle gesto perché esasperato dall’odore deie degli altri dolciumi proveniente dal camino della, che si trova proprio sotto casa sua. “Da dieci anni viviamo con le finestre chiuse per la puzza dei dolci che viene dalla cappa sotto la finestra”, ha spiegato come riferisce Il Mesaggero assicurando poi: “Non avevo nessuna pistola. Ve lo giuro”. ...

