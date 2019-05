Rixi condannato - nota M5s : “Il contratto parla chiaro - sicuri che la Lega per prima lo rispetterà” : “Il contratto di governo parla chiaro e siamo sicuri che la Lega per prima lo rispetterà”. Pochi minuti dopo la sentenza di condanna di primo grado per il viceministro leghista ai Trasporti Edoardo Rixi, i 5 stelle hanno diffuso una nota stampa in cui ribadiscono la loro posizione. Poco dopo è intervenuto il presidente grillino della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra. “Non può rimanere al governo”, ha ...

Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi. «Ho consegnato dimissioni a Salvini» : Edoardo Rixi condannato a tre anni e cinque mesi, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Questa la sentenza del Tribunale di Genova per il viceministro alle Infrastrutture, nel...

«Spese pazze» - il viceministro Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi. Il M5S : «Lasci il governo» : Il tribunale di Genova ha condannato Rixi, all’epoca capogruppo regionale della Lega, per le spese tra il 2010 e il 2012. Per lui anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici

Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi - interdizione perpetua dai pubblici uffici. M5S : «Si dimetta» : Edoardo Rixi condannato a tre anni e cinque mesi, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Questa la sentenza del Tribunale di Genova per il viceministro alle Infrastrutture, nel...

Edoardo Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi per "spese pazze". Lega contro M5s - nuovo scossone al governo : Arriva la batosta per Edoardo Rixi, viceministro leghista alle Infrastrutture. La seconda sezione penale del Tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino, ha condannato il fedelissimo di Matteo Salvini a 3 anni e 5 mesi di reclusione nell'ambito del processo sulle cosiddette "spese p

«Spese pazze» - il viceministro Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi : Il tribunale di Genova ha condannato Rixi, all’epoca capogruppo regionale della Lega, per le spese tra il 2010 e il 2012. Per lui anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici

Il viceministro Rixi condannato a 3 anni e cinque mesi per le “spese pazze” della Lega in Liguria : Il tribunale di Genova ha stabilito che l’attuale viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi è colpevole per le spese della Lega nel consiglio regionale ligure fra il 2010 e il 2012 e lo ha condannato a 3 anni e 5 mesi, superando pure la richiesta dell’accusa. L’esponente del Carroccio rischia ora in automatico di perdere il seggio in Parlamento...

Lega - Rixi condannato a tre anni e cinque mesi per il caso delle spese pazze in Liguria : Il tribunale infligge un mese in più rispetto alle richieste del pm. Per Rixi scattano anche le limitazioni politiche della Legge Severino

«Spese pazze - il viceministro Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi : Il tribunale di Genova ha condannato Rixi, all’epoca dei fatti capogruppo regionale della Lega, per le spese tra il 2010 e il 2012. Era accusato di peculato e falso

Per Rixi è il giorno della sentenza. Una condanna riapre lo scontro Lega-M5S : È prevista per oggi la sentenza sulle cosiddette “spese pazze” in regione Liguria che vede imputati per peculato e falso il viceministro alle Infrastrutture, il leghista Edoardo Rixi, insieme ad altre 21 persone. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto la condanna per Rixi a tre anni e quattro mesi.Rixi deve rispondere di cinque capi di imputazione, due dei quali in concorso con gli ex consiglieri regionali ...

Caso Rixi - la Lega ormai sfida apertamente il M5s : "Resta anche se condannato" : "Faccio quello che decide Salvini" dice il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, a proposito di sue eventuali...

Lo scontro tra Lega e M5s sul caso Rixi : "Se condannato deve lasciare". È già partito il fuoco di fila per chiedere le dimissioni di Rixi, qualora il sottosegretario leghista ai Trasporti dovesse essere condannato giovedì pomeriggio nel processo sulle 'spese pazze' in Liguria. Una linea oltranzista rilanciata da Di Battista, il sottosegretario Buffagni, dal senatore Paragone ma anche Di Maio ieri ha chiarito che la posizione del Movimento sarà quella espressa sul caso Siri. "Siamo ...