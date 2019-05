Non solo cervelli in fuga | imprenditori | studenti e talenti stranieri non vengono in

Conte all'Inter - manca solo l'ufficialità : i tifosi della Juventus Non la prendono bene : manca solo l'ufficialità ma è ormai certo che Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter. L'ex tecnico del Chelsea potrebbe essere annunciato ad ore visto che sabato sarà a Madrid, allo stadio Wanda Metropolitano, in occasione della finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool, insieme all'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, il direttore sportivo, Piero Ausilio, il presidente, Steven Zhang, e, probabilmente, il patron di ...

La storia Non è stata emarginata solo dalla Maturità - ma dalla scuola : Come dice il proverbio? “Con i se e con i ma la storia non si fa”. E a quanto pare nella scuola italiana di “se” e “ma” ce ne sono parecchi perché moltissimi ragazzi, in particolare i maturandi, a poche settimane dagli esami sono pericolosamente indietro nello studio della storia e della letteratura del ’900.Ad affermarlo sono i circa 3mila studenti intercettati da una web survey di noi di ...

Insulti sessisti - Annalisa Moccia : “Noi arbitri donne insultati Non solo da uomini” : Annalisa Moccia, l’arbitro di Nola che ha ricevuto Insulti sessisti da un telecronista locale durante la partita di Eccellenza Agropoli-San’Agnello, è intervenuta a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente. Ha commentato l’ultimo episodio avvenuto a Mestre, ai danni di un arbitro donna (un ragazzino di 14 anni si è abbassato i pantaloni mentre i genitori lanciavano Insulti dagli spalti) ...

Mercato Juventus - Non solo Icardi : nuovo attaccante dalla Premier League! : Mercato Juventus- Giorni decisivi per il futuro della Juventus, soprattutto per quel che riguarda la scelta del prossimo allenatore. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, la sensazione è che Sarri sia il candidato numero uno per prendere il posto di Allegri sulla panchina bianconere. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’affondo decisivo della Juventus, anche se […] More

Spese pazze Liguria - Non solo Edoardo Rixi : ecco tutti i condannati (e gli assolti) nel processo per peculato : Non c’è solo Edoardo Rixi, ormai ex viceministro, tra gli imputati del processo per peculato sulle cosiddette Spese pazze. I giudici della II sezione del Tribunale di Genova ha inflitto pene ad altri 18 imputati tra attuali e ex consiglieri regionali liguri. Per quasi tutti le condanne sono state superiori a quelle chieste dal pm. In tutto sono stati inflitti 51 anni di reclusione, otto misure di interdizione perpetua dai pubblici uffici e ...

Pediatria : la salute del cuore Non è solo un affare da adulti - la prevenzione inizia da piccoli : La salute del cuore non è solo ‘cosa’ da adulti. Le malattie cardiovascolari, prima causa di morte e di spesa sanitaria nelle società avanzate, si manifestano in età adulta, ma affondano le radici nell’infanzia. Lo assicurano i pediatri italiani che, al 75esimo congresso della Società italiana di Pediatria (Sip) in corso a Bologna, presentano il primo ‘Manuale sul rischio cardiovascolare in età pediatrica e ...

Allenatori italiani nel mondo - Non solo Sarri : da Trapattoni ad Ancelotti - tutti quelli che hanno vinto fuori confine : Gioia immensa per Maurizio Sarri dopo la conquista dell’Europa League ieri sera contro l’Arsenal: è il suo primo trofeo in assoluto, al primo anno fuori dall’Italia. Portato in alto, quindi, il nome della nostra penisola, ma non è il solo. Sono stati tanti, nel corso del tempo, i tecnici italiani a far bene oltre i confini tricolori, a dimostrazione che il “Made in Italy” in panchina funziona sempre. Al ...

Lerner risponde a Salvini : "Grazie al cielo la Rai è ancora di tutti e Non solo tua" : “Mi limito a ricordare che per ora grazie al cielo la Rai è di tutti e non solo di coloro che la pensano come la persona che si è lamentata ieri”. Lo ha detto Gad Lerner - alla conferenza di presentazione del progetto Noi partigiani nella sede dell’Anpi - rispondendo alle parole del vicepremier Matteo Salvini contro la presenza del giornalista in Rai.Leggi anche... Salvini attacca Gad ...

La stampa inglese prevede un derby italiano per Lukaku : “Non c’è solo l’Inter” : Il suo nome è già stato accostato in inverno all’Inter, anche con una certa insistenza. Ora, a campionato finito e con il calciomercato in primo piano, è tornato a farsi sotto. La scelta principale dei nerazzurri è Romelu Lukaku. Ufficializzato l’addio con Spalletti, a giorni anche l’annuncio su Conte, che ha fatto sapere di non volere Icardi. Dunque, è l’attaccante belga l’indiziato numero uno a ...

Non solo la Roma - tutti i casi in cui i calciatori hanno ‘mandato via’ gli allenatori : E’ la bomba di questa mattina e proviene direttamente da Repubblica: i senatori della Roma volevano far fuori l’ex tecnico Eusebio Di Francesco, l’ex Ds Monchi e Francesco Totti. Stupore, tanto, chiaramente, specie verso un simbolo della capitale come l’ex capitano. Ma non è la prima volta che nel calcio accadono situazioni di questo tipo. Esistono infatti casi, anche recenti, in cui i giocatori sono risultati ...

Di Battista : 'Spero che Salvini Non faccia cadere il governo solo per difendere Rixi' : Tutti i membri del governo si dicono ottimisti sulla sua tenuta, ma in realtà i problemi non mancano e la conclusione non è affatto scontata. Nonostante possa sembrare che la questione sia tutta nelle mani del Movimento 5 Stelle e nel voto della piattaforma Rousseau nei riguardi di Di Maio, in realtà la Lega ha altrettanta parte nella questione. In particolare, a breve arriverà la sentenza sul caso Rixi. Come ricordato anche da Di Battista, il ...

Calciomercato Torino - Non solo Pereyra - per la mediana c’è anche Grujic : tentativo per Mario Rui : Calciomercato Torino – Stagione molto importante in casa Torino, adesso l’obiettivo del presidente Cairo è quello di alzare l’asticella già per la prossima stagione. Come riporta ‘TuttoSport’ la grande richiesta di Mazzarri sul mercato porta all’ex Juve Pereyra, non è esclusa la cessione di Meite. Per il centrocampo il nome seguito è quello di Marko Grujic, centrocampista classe 1996 di proprietà del ...

Hannibal 4 ci sarà? Bryan Fuller rompe il silenzio e lancia un appello a Netflix (e Non solo) : Netflix ha salvato tante serie in questi ultimi mesi e allora perché non fare lo stesso dando una possibilità ad Hannibal 4? I fan attendono ormai da quattro anni di sapere se e quando ci sarà un seguito ma ancora sembra essere tutto fermo, almeno in parte. Chi ha seguito il mitico spettacolo di Bryan Fuller sa bene che la sua raffinata scrittura e l'intrigo mentale che ha messo insieme nella serie è davvero qualcosa di unico che è riuscito ad ...