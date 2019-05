Mondiali Flipper arrivano per la prima volta in Italia

gqitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) L'atmosfera incomincia già da ora a farsi incandescente al Double Pinball di Assago, a pochi minuti da Milano, dove imaschili disi disputeranno per laindal 7 al 9 giugno. La biglia d'acciaio è dunque pronta a farsi strada tra ostacoli, bonus e rovinose cadute tra le due alette, mentre 64 professionisti internazionali del mondo delsi daranno battaglia per racimolare più punti possibili e conquistare l'Olimpo assoluto della categoria. Il regolamento La formula della competizione prevede unafase di qualificazione che dimezzerà i concorrenti in gara e una seconda a eliminazione che vedrà fronteggiarsi 32 campioni alla meglio delle sette partite, ognuna con tre palline a disposizione. Ai fini della classifica sarà considerato unicamente il risultato più alto ottenuto in una singola partita. Il tutto avverrà sotto l'attenta supervisione ...

LaStampa : «Q uesto ragazzo sordo, muto e cieco gioca davvero alla grande, è in piedi immobile come una statua, diventa parte… - ritwittalo : I mondiali di flipper per la prima volta in Italia - gmolaschi : I mondiali di flipper per la prima volta in Italia -