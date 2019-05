Melissa Satta è felice per Bobo Vieri e la Costanza Caracciolo

“Da ragazza in Sardegna giocavo in Serie C. Poi ho smesso ma adesso ho capito che è importante esporsi in prima persona a favore del calcio femminile per combattere gli stereotipi - ha detto lei - . La verità è che le donne che giocano a calcio fanno ancora paura a molti ma è solo un pregiudizio. Non c’è nessuna contraddizione tra essere sexy e fare uno sport considerato dalla tradizione solo per i maschi”.

(Di giovedì 30 maggio 2019)torna a parlare di una delle sue storie più importanti, quella con, e rivela di essereche il calciatore si sia legato ad una brava ragazza come. Intervistata da Grazia lha speso solo belle parole nei confronti di una delle sue ex fiamme più famose. “Siamo stati insieme quasi sei anni ed è una persona a cui vorrò sempre bene – ha detto, rivelando di non avere più molti rapporti con- .Non ci frequentiamo per cui non siamo veri amici ma sono davvero contenta si sia sposato con una bravissima ragazza,, e che abbia adesso una figlia, Stella”.Seha parlato con disinvoltura di una delle sue relazioni più famose, meno vivacità l’ha dimostrata nel commentare la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, oggi centrocampista del Barcellona. Dalla loro unione è nato il piccolo Maddox, che lei tenta di proteggere dai paparazzi e dal gossip, e quando le viene chiesto qualcosa riguardante la rottura con l’ex marito, lapreferisce trincerarsi dietro un “no comment”. Quindi, se la vita sentimentale sembra non stia attraversando un periodo, pare che almeno dal punto di vista professionale la showgirl sarda abbia ripreso in mano una delle sue più grandi passioni: il calcio.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...