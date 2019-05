Luigi Di Maio | confermato ma sotto protezione

huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) “È il momento dell’umiltà” diceDisubito dopo aver incassato la conferma quale leader politico dall’80% dei circa 56mila votanti. Ma è anche un momento complesso per il capo politico e per tutto il Movimento, incerto sul futuro del governo come anche sulla situazione interna, tutt’altro che pacificata dalla consultazione online e percorsa trasversalmente da veleni e polemiche.È stato il giorno di Matteo Salvini, che ha chiuso il caso Rixi in cinque minuti, e poi ha sbattuto sul tavolo tre proposte indigeribili per il Movimento 5 stelle: la proroga della pace fiscale, la sospensione di due anni del codice degli appalti e la sempreverde Tav. Il capo dei 5 stelle è rimasto silente. Una strategia mirata. Inabissarsi per qualche giorno, almeno dalla polemica politica quotidiana, e lasciar decantare la sconfitta.La ...

