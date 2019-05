Lega e M5S ancora distanti sul ddl Pillon Crucioli | “C’era un accordo | se non si

Rixi condannato - nota M5s : “Il contratto parla chiaro - sicuri che la Lega per prima lo rispetterà” : “Il contratto di governo parla chiaro e siamo sicuri che la Lega per prima lo rispetterà”. Pochi minuti dopo la sentenza di condanna di primo grado per il viceministro leghista ai Trasporti Edoardo Rixi, i 5 stelle hanno diffuso una nota stampa in cui ribadiscono la loro posizione. Poco dopo è intervenuto il presidente grillino della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra. “Non può rimanere al governo”, ha ...

«Spese pazze» - il viceministro Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi. Il M5S : «Lasci il governo» : Il tribunale di Genova ha condannato Rixi, all’epoca capogruppo regionale della Lega, per le spese tra il 2010 e il 2012. Per lui anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici

Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi - interdizione perpetua dai pubblici uffici. M5S : «Si dimetta» : Edoardo Rixi condannato a tre anni e cinque mesi, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Questa la sentenza del Tribunale di Genova per il viceministro alle Infrastrutture, nel...

Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi - interdizione perpetua dai pubblici uffici. M5S : «Si dimetta» : Edoardo Rixi condannato a tre anni e cinque mesi, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Questa la sentenza del Tribunale di Genova per il viceministro alle Infrastrutture, nel...

Edoardo Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi per "spese pazze". Lega contro M5s - nuovo scossone al governo : Arriva la batosta per Edoardo Rixi, viceministro leghista alle Infrastrutture. La seconda sezione penale del Tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino, ha condannato il fedelissimo di Matteo Salvini a 3 anni e 5 mesi di reclusione nell'ambito del processo sulle cosiddette "spese p

Per Rixi è il giorno della sentenza. Una condanna riapre lo scontro Lega-M5S : È prevista per oggi la sentenza sulle cosiddette “spese pazze” in regione Liguria che vede imputati per peculato e falso il viceministro alle Infrastrutture, il leghista Edoardo Rixi, insieme ad altre 21 persone. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto la condanna per Rixi a tre anni e quattro mesi.Rixi deve rispondere di cinque capi di imputazione, due dei quali in concorso con gli ex consiglieri regionali ...

M5S-IL COLLE-Lega/ La pace armata prima del voto - inevitabile - : Salvini ha due fronti aperti: il governo e l'Europa. Non può andare allo scontro, verrebbe travolto. Meglio trattare. Ecco come e quando

Per Luca Bergamo "l'alleanza tra M5s e Lega non funziona più” : Roma. “Credo proprio che adesso il Movimento cinque stelle debba voltare lo sguardo da un’altra parte. So che non spetta a me dirlo. Ma deve partire un confronto, sia dentro il Movimento sia dentro il Pd”. E le parole che consegna al Foglio, nelle ore di massimo tramestio dentro al governo Legastell

"La7? Arma di Cairo contro il M5S La Rai di Pd-Fi si inchina alla Lega" : Nel momento più complesso per il Movimento 5 Stelle e Luigi Di Maio, il senatore pentastellato Mario Michele Giarrusso esce allo scoperto su Affaritaliani.it. Leggi l'intervista Segui su affaritaliani.it

Parlamento Ue - Zanni (Lega) : “Stiamo per chiudere accordo con Farage”. Ma leader Brexit Party : “Sono per restare con M5s” : È iniziato il corteggiamento delle formazioni sovraniste ed euroscettiche a quello che, dopo il voto del 26 maggio, si è imposto come il primo partito europeo per numero di seggi conquistati: il Brexit Party dell’ex leader di Ukip, Nigel Farage. A dare inizio al botta e risposta europeo è stato il responsabile esteri della Lega, Marco Zanni, dichiarando che l’incontro con Farage “è andato bene, stiamo lavorando” e ...

Come sarebbe finita tra Lega e M5s se si fosse votato su Twitter : In questi giorni post-voto in tanti stanno comparando i risultati definitivi delle elezioni con le previsioni della vigilia, per verificare di quanto i sondaggi (anche quelli dell'ultimo minuto, che non è stato possibile rendere noti perché la legge lo vieta) si siano discostati dai risultati definitivi reali. Agi, con la collaborazione di KPI6, da marzo ha dato conto settimanalmente anche di quelli che erano gli 'umori elettorali' degli ...

Lega-M5S - ribaltone elettorale nell’Italia sovranista : L’Italia è un mondo a parte. In Europa non è cambiato niente o quasi. Popolari, socialisti e liberali hanno riconquistato una solida maggioranza nel Parlamento Europeo con 435 seggi su 751. I sovranisti sono cresciuti ma poco. In Italia invece è cambiato tutto. La vittoria della Lega di Salvini non è una sorpresa, ma un partito che passa nel giro di un anno da 5.705.925 voti (il 17,3 %) a 9.153.634 (il 34,3 %) in un contesto di ...

Luigi Di Maio - il retroscena sul processo nel M5s. Ipotesi estrema : il referendum e l'addio alla Lega : La resa dei conti nel Movimento 5 Stelle e il processo a Luigi Di Maio leader potrebbe concludersi con un colpo di scena. Il retroscena del Corriere della Sera sulla imminente riunione con deputati e senatori grillini, in programma oggi, riferisce della volontà del vicepremier di sottoporre il propr

Caso Rixi - la Lega ormai sfida apertamente il M5s : "Resta anche se condannato" : "Faccio quello che decide Salvini" dice il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, a proposito di sue eventuali...