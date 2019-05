Europee | Romano | ' confermo querela a sindaco Messina De Luca'

Europee : De Luca a Romano - 'Riposati - non insinuarti nei miei rapporti con Musumeci' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "Ho appreso dagli organi di stampa che Saverio Romano ha fatto riferimento a me e al ‘Patto della Madonnina’ sottoscritto con il Presidente Miccichè, che vedrebbe la mia persona come futuro candidato alla Presidenza della Regione. Preciso che io ho sostenuto il Preside

Europee : Miccichè (FI) - '17% in Sicilia impossibile senza Romano e polo moderato' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "senza l’apporto di Saverio Romano non sarebbe stato possibile raggiungere il 17% in Sicilia. L’obiettivo, pienamente centrato, era rappresentare un modello di polo moderato e il successo elettorale di Forza Italia è da ascrivere al successo di questo modello". Lo dice

Europee : Romano - 'contro di me crociata Fi ma noi fondamentali per 17% partito' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "L’esperienza politica che ha portato Forza Italia all’ottimo risultato elettorale alle Europee non ci sarebbe stata senza il contributo fondamentale dei popolari e degli autonomisti e di altre forze di centro che si sono riconosciute nella mia candidatura e che l’hann

Elezioni Europee 2019 - il direttore dell’Osservatore Romano : “La paura rende pazzi e spezza i legami” : “La politica, soprattutto se vissuta alla luce del Vangelo, è sempre ‘per’, sempre propositiva mai reattiva o distruttiva. Se è reattiva vuol dire che la paura ha preso il sopravvento. E la paura rende pazzi e spezza i legami”. La Santa Sede affida il suo primo commento sull’esito delle Elezioni europee all’editoriale del direttore de L’Osservatore Romano, Andrea Monda. “La vittoria di misura di RN (Rassemblement Nationali di Le Pen, ndr) in ...

Europee : Dal sacro Romano impero cattolico al partito internettiano - primi simboli depositati al Viminale : iniziato regolarmente questa mattina alle 8 al Viminale il deposito dei contrassegni dei partiti e gruppi politici che intendono partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo. Le ...

Europee - “Siamo piramidali e ministeriali - mi dispiace…” : il surreale discorso della presidente del Sacro Romano Impero Cattolico : “Siamo piramidali, monarchici e ministeriali, mi dispiace…”. Al Viminale sono state presentate le prime liste per le elezioni Europee e a parlare è Mirella Cece, presidente del Sacro Romano Impero Cattolico. “Il programma? Non ve lo anticipo, è troppo complesso”. Dopo di lei si presenta anche Alessandro D’Agostini, fondatore del Movimento dei Poeti d’Azione, che dedica una poesia a ...