tuttoandroid

(Di giovedì 30 maggio 2019)Premium è un'applicazione in grado di registrare automaticamente in background irilevati daipresenti nel dispositivo mobile e visualizzarli attraverso dei. Lo strumentogli intervalli di tempo ina torta e gli storici su base giornaliera e mensile tramitelineari, ad esempio per rendersi conto di quanto tempo lo schermo è stato spento nel mese in corso. L'articolodidei, che ve liinproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Curiosi di conoscere i dati dei sensori? Ecco Sensor Charts, che ve li mostra in grafici - c_serio : RT @IndireSocial: Siete curiosi di conoscere le novità dell'edizione 2019 di @FieraDidactaITA? Ve le racconta il Presidente Indire Giovanni… - GALGargano : Questa sera, abbiamo incontrato a Rodi, imprenditori e professionisti curiosi e attenti, desiderosi di conoscere n… -