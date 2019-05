Causa penale | durata | prescrizione e quanti gradi di giudizio ci sono

termometropolitico

(Di giovedì 30 maggio 2019)diciSappiamo tutti quanto la giustizia italiana spesso si riveli, agli occhi dei cittadini, come un meccanismo farraginoso, lento e poco incline a risolvere con prontezza le controversie di moltissimi cittadini. Vediamo di seguito qualii tempi di una, alcuni cenni allae idiprevisti. Se ti interessa sapere cosa fare in caso di denuncia, clicca qui.: come funziona? qual è la? Anzitutto è opportuno chiarire il funzionamento – pur in estrema sintesi – dell’iter del procedimento, composto di diverse fasi. In prima battuta, il percorso in oggetto inizia con le cosiddette indagini preliminari: i magistrati, sulla base della notizia di reato, attivano appunto indagini finalizzate a raccogliere il maggior numero ...

