Zazzaroni | ” Ancelotti vuole quattro rinforzi importanti Di Lorenzo? Sbagliata la

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ivansul mercato del Napoli Il giornalista Ivan, è intervento a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live ecco quanto ha dichiarato sul mercato del Napoli: “Diè il Malcuit di quest’anno. Si è messo in evidenza come uno dei migliori esterni del campionato, è un giovane ed è un buon acquisto – poi precisa – ma è statala comunicazione perché ripeto, è un rinforzo e può ancora arrivare un titolare su quella fascia. Diinteressava anche ad altre squadre, anche a Lazio e Roma. Rodrigo piace tantissimo adche lo voleva già lo scorso anno. Quest’anno il Napoli ci sta riprovando e sarebbe un grande colpo. Lozano invece è molto indietro: ha lo stesso agente di Insigne e dubito che Raiola porti due calciatori dello steso ruolo in una stessa squadra.non so se può cambiare i parametri del Napoli, ma di ...

