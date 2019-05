Romba e Braava | i robot che aspirano e lavano in combinata

wired

(Di mercoledì 29 maggio 2019) ilaspirapolvere Roomba s9+ i, azienda specializzata nella tecnologiaica per la pulizia dei pavimenti, spinge l’acceleratore sulle novità – è di qualche mese il lancio di Roomba i7+ – e presenta anche in Italia i suoi due ultimiper aspirare e lavare i pavimenti: Roomba s9+ ejet m6. Sebbene le due macchine rappresentino un’importante evoluzione dei due precedenti modelli i7+ ejet, il reale valore aggiunto è nell’aver creato un sistema integrato di pulizia dei pavimenti che permette ai duedi lavorare in. Un sistema che per semplicità di utilizzo si gestisce dallo smartphone connesso come i duealla rete wi-fi di casa. Una volta dato il comando dall’app iHome (quindi anche se si è lontani), i dueutilizzano la Imprinting Link Tecnology per comunicare tra loro e coordinare in questo modo le operazioni di aspirazione ...

