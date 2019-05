Lecce | due vigili indagati per violenza privata e istigazione al suicidio | “Video in cui

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Dueurbani di Maglie, nelse, autori di un video in cui prendono in giro un disabile mentre sono in servizio, sono statidalla Procura per, interruzione di pubblico servizio eal. Come raccontano Il Nuovo Quotidiano di Puglia e CorriereSalentino.it, le indagini sono nate da un esposto e i duesono sospettati di aver diffuso in chat non solo il video, ma anche altre immagini del disabile con bare e crocifissi. Dopo aver saputo della ripresa e delle foto, riferiscono le due testate locali, la vittima avrebbe espresso il desiderio di morire. I carabinieri della Compagnia di Maglie, venerdì scorso, hanno requisito cellulari, tablet e pc dei duee in seguito l’ufficio dei Procedimenti disciplinari ha deciso di trasferirli all’ufficio Tributi e Anagrafe. Il sindaco Ernesto Toma ha parlato di “un fatto ...

